Pınar Karşıyaka galibiyetle başladı

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Pınar Karşıyaka, Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 94-77 yendi.



Karşılaşmanın başında 9-2 üstünlük kuran konuk ekip, 5. dakikayı 11-7 önde geçti. Hilliard ve Vitto Brown'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, 16-15 öne geçmesine rağmen konuk ekip Gillet'in 3 sayılık basketiyle periyodu 23-20 galip tamamladı.



İkinci periyodun başında farkı tekrar 7 sayıya (29-22) çıkaran rakibine 7-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 34-31 üstünlük kurduğu periyotta farkı 10 sayıya (43-33) kadar yükseltti. Yeşil-kırmızılı ekip soyunma odasına 45-37 önde gitti.



Üçüncü periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, Hilliard ve Marcus Brown'la farkı açtığı periyotta 23. dakikada 15 sayılık farka ulaştı: 57-42. Aradaki farkı 5 sayıya (64-59) kadar indiren rakibi karşısında son 2 dakikaya 67-59 önde giren Pınar Karşıyaka, periyodu 71-61 galip bitirdi.



Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, son 5 dakikasına 80-65 önde girdiği müsabakada rakibini 94-77 mağlup etti.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Lorenzo Baldini (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Beniamino Manuel Attard (İtalya)



Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 9, Hilliard 17, Martin 2, Vitto Brown 9, Furkan Haltalı, McCollum 22, Thomas Akyazılı 3, Jaylon Brown 12, Carey 18, Deniz Kılıçlı 2, Hakan Sayılı



Filou Oostende: Rossom 8, Gillet 12, Nembhard 7, Jefferson 17, Diop 2, Buysse 2, Mennes 4, Ahmad 11, Tass 14



1. periyot: 20-23



Devre: 45-37



3. periyot: 71-61



5 faulle çıkan: 36.00 Vitto Brown (Pınar Karşıyaka)



