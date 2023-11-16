Pınar Karşıyaka Fransa'da istediğini alamadı

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Fransa ekibi SIG Strasbourg'a 80-65 yenildi.
Rhenus Sport Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 44-34 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren SIG Strasbourg, bu periyodu 15 sayı farkla 64-49 önde tamamladı.
Final periyodunda da Pınar Karşıyaka'nın dönüşüne izin vermeyen SIG Strasbourg, mücadeleyi 80-65 kazandı.
İzmir temsilcisi gruptaki ilk yenilgisini alırken, SIG Strasbourg yenilgisizliğini sürdürdü.
Pınar Karşıyaka, grubun dördüncü maçında 29 Kasım Çarşamba günü SIG Strasbourg ile bu sefer sahasında karşılaşacak.
Rhenus Sport Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 44-34 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren SIG Strasbourg, bu periyodu 15 sayı farkla 64-49 önde tamamladı.
Final periyodunda da Pınar Karşıyaka'nın dönüşüne izin vermeyen SIG Strasbourg, mücadeleyi 80-65 kazandı.
İzmir temsilcisi gruptaki ilk yenilgisini alırken, SIG Strasbourg yenilgisizliğini sürdürdü.
Pınar Karşıyaka, grubun dördüncü maçında 29 Kasım Çarşamba günü SIG Strasbourg ile bu sefer sahasında karşılaşacak.
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