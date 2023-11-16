Pınar Karşıyaka Fransa'da istediğini alamadı

Basketbol Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda SIG Strasbourg'a 80-65 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Pınar Karşıyaka Fransa'da istediğini alamadı
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16 Kasım 2023 00:46
Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Fransa ekibi SIG Strasbourg'a 80-65 yenildi.

Rhenus Sport Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 44-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren SIG Strasbourg, bu periyodu 15 sayı farkla 64-49 önde tamamladı.

Final periyodunda da Pınar Karşıyaka'nın dönüşüne izin vermeyen SIG Strasbourg, mücadeleyi 80-65 kazandı.

İzmir temsilcisi gruptaki ilk yenilgisini alırken, SIG Strasbourg yenilgisizliğini sürdürdü.

Pınar Karşıyaka, grubun dördüncü maçında 29 Kasım Çarşamba günü SIG Strasbourg ile bu sefer sahasında karşılaşacak.

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