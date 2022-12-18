Pınar Karşıyaka formunun zirvesinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda dördüncü galibiyetini güçlü rakiplerinden Darüşşafaka'yı deplasmanda 87-71 yenerek alan Pınar Karşıyaka, vites artırıp yarıştaki iddiasını kanıtladı.Lige 3'te 3'le başlayıp ardından çıktığı 3 maçı kaybeden Karşıyaka, son haftalarda yine gaza bastı. Kaf-Kaf, Yukatel Merkezefendi Bld. ve Aliağa Petkimspor'u evinde, en önemli rakiplerinden Anadolu Efes ve Darüşşafaka'yı deplasmanda yenerek 3 maçlık yenilgi serisinden sonra 4'te 4 yaptı. Lig maratonundaki gücünü kanıtlayan İzmir temsilcisi, çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde AEK'yla oynayacağı Avrupa'da tamam ya da devam niteliğindeki son grup maçı öncesi moral kazandı.Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Darüşşafaka deplasmanının ardından,ifadelerini kullandı.