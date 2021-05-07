Pınar Karşıyaka finale yükseldi!

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 84-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka adını finale yazdırdı.



Karşılaşmaya etkili başlayan Pınar Karşıyaka, M'Baye, Morgan ve Henry ile sayılar bulduğu ilk 5 dakikayı 14-7 üstün geçti. Henry'nin 14 sayı ürettiği periyotta aradaki farkı 14 sayıya (29-15) çıkaran Pınar Karşıyaka 1. periyodu 29-17 üstün tamamladı.



Pınar Karşıyaka'nın ikinci periyotta sayı üretemediği 4 dakika 44 saniyelik bölümde yakaladığı 9-0'lık seriyle Casademont Zaragoza farkı 3 sayıya kadar indirdi: 26-29. Ancak Taylor ve Henry'nin 3 sayılık basketleriyle 19. dakikada aradaki farkı tekrar 10 sayıya (41-31) yükselten yeşil-kırmızılı ekip ikinci periyodu 43-33 üstün tamamladı.



Pınar Karşıyaka üçüncü periyotun ilk 5 dakikalık bölümünde Semih Erden'in basketiyle 53-46 üstünlüğü yakaladı. Ancak Wiley ve Brussiono ile sayılar bulan Casademont Zaragoza, 29. dakikada Harris'in faul atışından bulduğu sayılarla 54-53 öne geçti. İspanyol temsilcisi periyodu da 60-57 önde bitirdi.



Pınar Karşıyaka, karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta son 5 dakikaya 71-70 önde girdi. Üstünlüğünü devam ettirdiği periyotta son 2 dakika içinde aradaki farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 79-72. Üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka karşılaşmadan 84-79 galip ayrıldı.



2. KEZ AVRUPA'DA FİNALDE



Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında ikinci kez finale kaldı.



Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki müsabakada ilk iki periyodu önde geçen Pınar Karşıyaka, üçüncü periyotta rakibinin üstünlük kurmasına engel olamadı. Ancak dördüncü periyotta özellikle son bölümdeki etkili oyunuyla rakibini 84-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka adını finale yazdırdı.



Karşılaşmada 3 sayılık atışlarda 7'de 7 isabetle oynayan Sek Henry, müsabakayı 24 sayıyla tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismini 17 sayı ile Amath M'Baye ve 14 sayı kaydeden Raymar Morgan izledi.



Pınar Karşıyaka 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak final mücadelesinde Hereda San Pablo Burgos (İspanya)-SIG Strasbourg (Fransa) maçının galibiyle karşılaşacak.



Avrupa kupalarında 2012-2013 sezonunda EuroChallenge Kupası'nın ardından ikinci kez finale yükselen Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya mağlup olmuştu.



Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükselmesine rağmen turnuva yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde tamamlanmamıştı.



FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez bir Türk takımı finale kaldı. 2016-2017 sezonunda finale yükselen Banvit, Tenerife'ye 63-59 yenilerek kupaya uzanamamıştı.



Salon: Nagorny



Hakemler: Eddie Viator (Fransa), Ademir Zurapovic, Wojciech Liska (Polonya)



Casademont Zaragoza: Brussino 18, Ennis 13, San Miguel 2, Harris 15, Wiley 21, Barreiro, Hlinason 2, Benzing 3, Sulaimon 5



Pınar Karşıyaka: Taylor 12, Henry 24, Kennedy 4, M'Baye 17, Morgan 14, Metecan Birsen 6, Semih Erden 2, Onuralp Bitim 5, Yunus Sonsırma, Nusret Yıldırım, Mahir Ağva



1. periyot: 17-29



Devre: 33-43



3. periyot: 60-57



5 faulle çıkan: 38.51 Brussino, 39.41 San Miguel (Casademont Zaragoza)



