Pınar Karşıyaka finalde avantaj peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Play-Off final serisinin ilk maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 82-77 yenilen Pınar Karşıyaka, perşembe ikinci karşılaşmada seriyi eşitleyip avantajı eline geçirmeye çalışacak.



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. İlk maçta 16 sayı farkla geriye düşmesine rağmen dördüncü periyotta öne geçmeyi başaran Pınar Karşıyaka, son anlarda mağlubiyetten kurtulamayıp fırsat tepti. Euroleague'de 2021 ve 2022'de üst üste 2 kez şampiyon olan güçlü rakibiyle bu sezon oynadığı üçüncü maçta ilk kez yenilen Pınar Karşıyaka, yarın kazanırsa 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride evinde üst üste 2 maç oynama avantajına sahip olacak.



Anadolu Efes'i final serisinin üçüncü maçında 17 Haziran Cumartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek yeşil-kırmızılılarda şampiyonluğu çok istediklerini belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Bazı hayaller gerçek olmayı fazlasıyla hak ediyor. Umarım bunu hep beraber başarırız. İki taraf da bu finali hak etti. İlk maçta aslında iki maç oynadık diyebilirim. İlk yarı birinci maç gibi, ikinci yarıda ise ikinci maç gibi oynadık. İlk yarıda son derece telaşlı, çok basit hatalar yaparak başladık. Aceleyle momentumu kaybettik ve 14 sayı geriye düştük. Ancak ikinci yarıda önce akıllı oynadık ve sonra da mücadeleyi devreye soktuk. Son 1.5 dakika kala maçı biz de kazanabilirdik. İkinci maçı kazanıp evimize avantajlı dönmek istiyoruz" dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ