Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son dörde kaldı

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son dörde kaldı
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06 Mayıs 2021 00:20
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, organizasyonda adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Pınar Karşıyaka, Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki 8'li final mücadelesinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u özellikle son periyottaki etkili oyunuyla 84-73 yendi.

Yeşil-kırmızılı ekipte Amath M'Baye 20, Sek Henry 19 sayı atarken Raymar Morgan 18 sayı 11 ribaunt, Metecan Birsen de 12 sayı ve 13 ribauntla mücadele etti.

Bu sonuçla adını son 4 takım arasına yazdıran Pınar Karşıyaka'nın yarı finalde İspanyol Casademont Zaragoza ile oynacağı müsabaka 7 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

Organizasyonda diğer yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalarda yarın saat 17.00'de Lenovo Tenerife (İspanya) ile SIG Strasbourg (Fransa) saat 20.00'de Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail) ile Hereda San Pablo Burgos (İspanya) karşılaşacak.

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