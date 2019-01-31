Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda son 16'da!

Sonuçlar ve puan durumu

I Grubu

S Takım O G M A Y P 1. s.Oliver 5 5 0 504 404 10 2. Pınar Karşıyaka 5 3 2 461 450 8 3. Szolnoki Olaj 5 1 4 401 451 6 4. Z Mobile Priştine 5 1 4 397 458 6

J Grubu

S Takım O G M A Y P 1. Balkan 5 3 2 408 394 8 2. Alba Fehervar 5 3 2 409 362 8 3. Ironi Ness Ziona 5 3 2 467 453 8 4. Lukoil Levski 5 1 4 382 457 6

K Grubu

S Takım O G M A Y P 1. Dinamo Sassari 5 4 1 443 400 9 2. Pallacanestro 5 4 1 415 366 9 3. Donar 5 1 4 367 390 6 4. Petrolina AEK 5 1 4 358 427 6

L Grubu

S Takım O G M A Y P 1. Avtodor 5 4 1 451 358 9 2. Bakken Bears 5 3 2 462 378 8 3. ZZ Leiden 5 2 3 400 470 7 4. Kataja Basket 5 1 4 364 471 6

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yoluna devam ediyor

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime bir hafta kala 3 takım daha son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.Toplam 4 grupta 16 ekibin bulunduğu organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla eşleşecek.Geçen hafta I Grubu'nda Almanya temsilcisi s.Oliver, K Grubu'nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari'nin bir üst tura yükselme hakkını kazandığı organizasyonda 5. hafta maçlarının ardından I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, L Grubu'nda Rus temsilcisi Avtodor ile Danimarka'dan Bakken Bears son 16 turuna kaldı.Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka, I Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi s.Oliver'a 104-91 yenilmesine rağmen son maçlar öncesinde ikinci sırada yer almayı garantilediği için adını son 16 turuna yazdırdı.Gruplarda beşinci haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 5-6 Şubat'ta oynanacak altıncı ve son hafta maçlarının programı şöyle:Szolnoki Olaj (Macaristan)-Z Mobile Priştine (Kosova): 89-76s.Oliver (Almanya)-Pınar Karşıyaka: 104-91Szolnoki Olaj-S.OliverZ Mobile Priştine-Pınar KarşıyakaBalkan (Bulgaristan)-Ironi Ness Ziona (İsrail): 102-90Lukoil Levski (Bulgaristan)-Alba Fehervar (Macaristan): 84-80Lukoil Levski-Balkan:Alba Fehervar-Ironi Ness ZionaDonar (Hollanda)-Petrolina Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi): 70-80Pallacanestro (İtalya)-Dinamo Sassari (İtalya): 69-79Dinamo Sassari-Petrolina AEKPallacanestro-DonarAvtodor (Rusya)-ZZ Leiden (Hollanda): 105-81Bakken Bears (Danimarka)-Kataja Basket (Finlandiya): 102-58Kataja Basket-ZZ LeidenBakken Bears-AvtodorBasketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu beşinci hafta maçında deplasmanda Almanya'nın s.Oliver takımına 104-91 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi 7 Şubat Perşembe günü belli olacak.İzmir'de de yenildiği Alman ekibine mağlup olan Pınar Karşıyaka, grubun diğer maçında iddiası olmayan Macar ekibi Szolnoki Olaj'ın Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi mağlup etmesiyle son müsabakalar öncesinde adını son 16 turuna yazdırdı.Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda 4 gruptan ikişer takımın yoluna devam edeceği organizasyonda 8 takım da FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'nden organizasyona katılmak istemeyen ekip olursa, FIBA Avrupa Kupası'nda en iyi üçüncüler arasından takımlar son 16 turunda yer alacak.Seribaşı takım uygulamasının olmayacağı, çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin de belli olacağı son 16 turunun kura çekimi 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.Öte yandan Pınar Karşıyaka'da son maçlarda forma şansı bulamayan ve Almanya'ya getirilmeyen Kameron Chatman'la yollar ayrıldı.Ligde 13 maçta 3,62 sayı ve 2,31 ribaunt ortalamalarıyla oynayan Chatman, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 8 müsabakada 7,3 sayı ve 2,8 ribaunt ortalaması yakalamıştı.