Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda son 16'da!

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime bir hafta kala 3 takım daha son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Toplam 4 grupta 16 ekibin bulunduğu organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla eşleşecek.
Geçen hafta I Grubu'nda Almanya temsilcisi s.Oliver, K Grubu'nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari'nin bir üst tura yükselme hakkını kazandığı organizasyonda 5. hafta maçlarının ardından I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, L Grubu'nda Rus temsilcisi Avtodor ile Danimarka'dan Bakken Bears son 16 turuna kaldı.
Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka, I Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi s.Oliver'a 104-91 yenilmesine rağmen son maçlar öncesinde ikinci sırada yer almayı garantilediği için adını son 16 turuna yazdırdı.
Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda beşinci haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 5-6 Şubat'ta oynanacak altıncı ve son hafta maçlarının programı şöyle:
I Grubu
Szolnoki Olaj (Macaristan)-Z Mobile Priştine (Kosova): 89-76
s.Oliver (Almanya)-Pınar Karşıyaka: 104-91
Szolnoki Olaj-S.Oliver
Z Mobile Priştine-Pınar Karşıyaka
J Grubu
Balkan (Bulgaristan)-Ironi Ness Ziona (İsrail): 102-90
Lukoil Levski (Bulgaristan)-Alba Fehervar (Macaristan): 84-80
Lukoil Levski-Balkan:
Alba Fehervar-Ironi Ness Ziona
K Grubu
Donar (Hollanda)-Petrolina Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi): 70-80
Pallacanestro (İtalya)-Dinamo Sassari (İtalya): 69-79
Dinamo Sassari-Petrolina AEK
Pallacanestro-Donar
L Grubu
Avtodor (Rusya)-ZZ Leiden (Hollanda): 105-81
Bakken Bears (Danimarka)-Kataja Basket (Finlandiya): 102-58
Kataja Basket-ZZ Leiden
Bakken Bears-Avtodor
Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yoluna devam ediyor
Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu beşinci hafta maçında deplasmanda Almanya'nın s.Oliver takımına 104-91 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi 7 Şubat Perşembe günü belli olacak.
İzmir'de de yenildiği Alman ekibine mağlup olan Pınar Karşıyaka, grubun diğer maçında iddiası olmayan Macar ekibi Szolnoki Olaj'ın Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi mağlup etmesiyle son müsabakalar öncesinde adını son 16 turuna yazdırdı.
Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda 4 gruptan ikişer takımın yoluna devam edeceği organizasyonda 8 takım da FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'nden organizasyona katılmak istemeyen ekip olursa, FIBA Avrupa Kupası'nda en iyi üçüncüler arasından takımlar son 16 turunda yer alacak.
Seribaşı takım uygulamasının olmayacağı, çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin de belli olacağı son 16 turunun kura çekimi 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Öte yandan Pınar Karşıyaka'da son maçlarda forma şansı bulamayan ve Almanya'ya getirilmeyen Kameron Chatman'la yollar ayrıldı.
Ligde 13 maçta 3,62 sayı ve 2,31 ribaunt ortalamalarıyla oynayan Chatman, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 8 müsabakada 7,3 sayı ve 2,8 ribaunt ortalaması yakalamıştı.
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Toplam 4 grupta 16 ekibin bulunduğu organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla eşleşecek.
Geçen hafta I Grubu'nda Almanya temsilcisi s.Oliver, K Grubu'nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari'nin bir üst tura yükselme hakkını kazandığı organizasyonda 5. hafta maçlarının ardından I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, L Grubu'nda Rus temsilcisi Avtodor ile Danimarka'dan Bakken Bears son 16 turuna kaldı.
Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka, I Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi s.Oliver'a 104-91 yenilmesine rağmen son maçlar öncesinde ikinci sırada yer almayı garantilediği için adını son 16 turuna yazdırdı.
Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda beşinci haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 5-6 Şubat'ta oynanacak altıncı ve son hafta maçlarının programı şöyle:
I Grubu
Szolnoki Olaj (Macaristan)-Z Mobile Priştine (Kosova): 89-76
s.Oliver (Almanya)-Pınar Karşıyaka: 104-91
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|s.Oliver
|5
|5
|0
|504
|404
|10
|2.
|Pınar Karşıyaka
|5
|3
|2
|461
|450
|8
|3.
|Szolnoki Olaj
|5
|1
|4
|401
|451
|6
|4.
|Z Mobile Priştine
|5
|1
|4
|397
|458
|6
Z Mobile Priştine-Pınar Karşıyaka
J Grubu
Balkan (Bulgaristan)-Ironi Ness Ziona (İsrail): 102-90
Lukoil Levski (Bulgaristan)-Alba Fehervar (Macaristan): 84-80
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Balkan
|5
|3
|2
|408
|394
|8
|2.
|Alba Fehervar
|5
|3
|2
|409
|362
|8
|3.
|Ironi Ness Ziona
|5
|3
|2
|467
|453
|8
|4.
|Lukoil Levski
|5
|1
|4
|382
|457
|6
Alba Fehervar-Ironi Ness Ziona
K Grubu
Donar (Hollanda)-Petrolina Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi): 70-80
Pallacanestro (İtalya)-Dinamo Sassari (İtalya): 69-79
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Dinamo Sassari
|5
|4
|1
|443
|400
|9
|2.
|Pallacanestro
|5
|4
|1
|415
|366
|9
|3.
|Donar
|5
|1
|4
|367
|390
|6
|4.
|Petrolina AEK
|5
|1
|4
|358
|427
|6
Pallacanestro-Donar
L Grubu
Avtodor (Rusya)-ZZ Leiden (Hollanda): 105-81
Bakken Bears (Danimarka)-Kataja Basket (Finlandiya): 102-58
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Avtodor
|5
|4
|1
|451
|358
|9
|2.
|Bakken Bears
|5
|3
|2
|462
|378
|8
|3.
|ZZ Leiden
|5
|2
|3
|400
|470
|7
|4.
|Kataja Basket
|5
|1
|4
|364
|471
|6
Bakken Bears-Avtodor
Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yoluna devam ediyor
Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu beşinci hafta maçında deplasmanda Almanya'nın s.Oliver takımına 104-91 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi 7 Şubat Perşembe günü belli olacak.
İzmir'de de yenildiği Alman ekibine mağlup olan Pınar Karşıyaka, grubun diğer maçında iddiası olmayan Macar ekibi Szolnoki Olaj'ın Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi mağlup etmesiyle son müsabakalar öncesinde adını son 16 turuna yazdırdı.
Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda 4 gruptan ikişer takımın yoluna devam edeceği organizasyonda 8 takım da FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'nden organizasyona katılmak istemeyen ekip olursa, FIBA Avrupa Kupası'nda en iyi üçüncüler arasından takımlar son 16 turunda yer alacak.
Seribaşı takım uygulamasının olmayacağı, çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin de belli olacağı son 16 turunun kura çekimi 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Öte yandan Pınar Karşıyaka'da son maçlarda forma şansı bulamayan ve Almanya'ya getirilmeyen Kameron Chatman'la yollar ayrıldı.
Ligde 13 maçta 3,62 sayı ve 2,31 ribaunt ortalamalarıyla oynayan Chatman, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 8 müsabakada 7,3 sayı ve 2,8 ribaunt ortalaması yakalamıştı.
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