Pınar Karşıyaka evinde farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Pınar Karşıyaka, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 95-75 yendi.
İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Pınar Karşıyaka, Kenan, Vitto Brown ve Carey'le yakaladığı 13-0'lık serinin ardından 21-8 üstünlük kurdu. Farkı 14 sayıya çıkaran (24-10) ev sahibi ekip, ilk periyodu 31-18 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, 14. dakikayı 17 sayı farkla (39-22) üstün geçti. Üstünlüğü bırakmayan yeşil-kırmızılı ekip, soyunma odasına 53-37 galip gitti.
Üçüncü periyotta ilk 5 dakikayı 64-48 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, 19 sayılık farka (69-50) ulaştığı periyodu 75-60 üstün bitirdi.
Son periyotta farkı 24 sayıya (86-62) yükselten ev sahibi ekip, müsabakayı 95-75 kazandı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Çağlar Özkan
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 11, Jaylon Brown 6, Martin 10, Vitto Brown 13, Carey 18, Furkan Haltalı 9, Hakan Sayılı 2, Thomas Akyazılı 4, Hilliard 15, Mert Celep 7, Efe Ergi Tırpancı
Bursaspor İnfo Yatırım: Floyd 19, Michineau 10, Brown 17, Mehmet Atalan, Hamilton 14, Ömer Utku Al 3, Enes Berkay Taşkıran 4, Semih Erden, Sarper David Mutaf 8, Metin Türen, Ahmet Can Duran
1. periyot: 31-18
Devre: 53-37
3. periyot: 75-60
5 faulle çıkan: 33.43 Jaylon Brown (Pınar Karşıyaka)
İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Pınar Karşıyaka, Kenan, Vitto Brown ve Carey'le yakaladığı 13-0'lık serinin ardından 21-8 üstünlük kurdu. Farkı 14 sayıya çıkaran (24-10) ev sahibi ekip, ilk periyodu 31-18 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, 14. dakikayı 17 sayı farkla (39-22) üstün geçti. Üstünlüğü bırakmayan yeşil-kırmızılı ekip, soyunma odasına 53-37 galip gitti.
Üçüncü periyotta ilk 5 dakikayı 64-48 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, 19 sayılık farka (69-50) ulaştığı periyodu 75-60 üstün bitirdi.
Son periyotta farkı 24 sayıya (86-62) yükselten ev sahibi ekip, müsabakayı 95-75 kazandı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Çağlar Özkan
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 11, Jaylon Brown 6, Martin 10, Vitto Brown 13, Carey 18, Furkan Haltalı 9, Hakan Sayılı 2, Thomas Akyazılı 4, Hilliard 15, Mert Celep 7, Efe Ergi Tırpancı
Bursaspor İnfo Yatırım: Floyd 19, Michineau 10, Brown 17, Mehmet Atalan, Hamilton 14, Ömer Utku Al 3, Enes Berkay Taşkıran 4, Semih Erden, Sarper David Mutaf 8, Metin Türen, Ahmet Can Duran
1. periyot: 31-18
Devre: 53-37
3. periyot: 75-60
5 faulle çıkan: 33.43 Jaylon Brown (Pınar Karşıyaka)