Pınar Karşıyaka evinde Bursaspor'u konuk edecek

Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Pınar Karşıyaka sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Pınar Karşıyaka evinde Bursaspor'u konuk edecek
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04 Kasım 2023 14:14
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezonun ilk 5 haftasını 2 galibiyet, 3 yenilgiyle geçen Pınar Karşıyaka 5 Kasım Pazar Günü (yarın) evindeki önemli sınavda Bursaspor'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak.

Maçın bilet fiyatları öğrenci 50, tam 100 TL olarak açıklandı.

Bu sezon evinde ligde ve Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazanmasına rağmen deplasmanda henüz galip gelemeyen Karşıyaka, Bursaspor'u yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Yeşil-kırmızılılarda arka adalesinde sakatlığı bulunan McCollum yine görev yapamayacak

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