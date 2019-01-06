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Pınar Karşıyaka evinde Bahçeşehir Koleji'ni geçti

Pınar Karşıyaka evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 103-77 mağlup etti.

Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka evinde Bahçeşehir Koleji'ni geçti
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06 Ocak 2019 17:25
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 103-77 mağlup etti.

Müsabakanın başında Pınar Karşıyaka'nın 4-0 öne geçerken Rautins ve Harris'le üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, 7. dakikada farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 9-18. Ev sahibi ekibin farkı azalttığı ilk periyodu Bahçeşehir Koleji 24-21 önde bitirdi.

İkinci periyoda daha etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 14. dakikada Berk Uğurlu ile bulduğu basketle 31-30 öne geçti. Son 3 dakikasına 37-37 eşitlikle girilen devreyi Pınar Karşıyaka, Walker'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 46-45 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodun başında farkı 7 sayıya yükselten (52-45) Pınar Karşıyaka önünde 9-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 23. dakikada 54-52 öne geçti. Pınar Karşıyaka'nın tekrar üstünlüğü ele geçirdiği periyotta ev sahibi ekip, 28. dakikada Marei'nin 28. dakikada bulduğu basketle farkı 7 sayıya yükseltti: 68-61. Son dakikada farkı 10 sayıya çıkaran (74-64) Pınar Karşıyaka, periyodu 74-65 galip bitirdi.

Son periyotta Berk, Henry ve Birkan'ın 3 sayılık basketleriyle etkili olan Pınar Karşıyaka, 37. dakikada farkı 24 sayıya çıkardı: 97-73. Pınar Karşıyaka müsabakadan 103-77 galip ayrıldı.

Müsabakayı A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca da takip etti.

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