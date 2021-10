Pınar Karşıyaka evinde Bahçeşehir'i yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 90-81 mağlup etti.



Müsabakaya Colson'un üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle başlayan Pınar Karşıyaka, 3. dakika içinde aradaki farkı 9 sayıya çıkardı: 11-2. Colson'un 19 sayı ürettiği ilk periyotta farkı 14 sayıya (27-13) kadar yükselten ev sahibi ekip, periyodu 28-15 üstün bitirdi.



İkinci periyodun başında farkı 20 sayıya yükselten (40-20) Pınar Karşıyaka, etkili oyunun sürdürdüğü periyodu 51-33 üstün tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekipte 3 sayılık basketlerde 7'de 7 ile oynayan Colson, ilk devrede 30 sayı attı.



Üçüncü periyotta ilk 5 dakikayı 57-41 önde geçen Pınar Karşıyaka, periyodu da 70-57 galip bitirdi.



Son periyoda Hall ve Kartal'ın sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, etkili olduğu son periyotta aradaki farkı azaltmayı başardı. Konuk ekip, Bentil ve Berkay Candan'ın 3 sayılık basketlerinin ardından bitime 2 dakika 40 saniye kala Smith'in basketiyle farkı 1 sayı kadar indirdi: 76-75. Ancak M'Baye ve Colson'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve müsabakadan 90-81 galip ayrıldı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu



Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Yunus Sonsırma 4, Colson 41, M'Baye 9, Semih Erden 9, Blackmon 11, Berkan Durmaz, Mahir Ağva, Can Korkmaz 4, Burak Can Yıldızlı, Mitchell 3



Bahçeşehir Koleji: Hall 4, Smith 10, Jones 11, Bentil 13, Oğuz Savaş 4, Kartal Özmızrak 10, Muhammed Baygül 15, Hadi Özdemir 1, Ahmet Safa Yılmaz 4, Berkay Candan 7, Erkan Yılmaz 2



1. periyot: 28-15



Devre: 51-31



3. periyot: 70-57



5 faulle çıkanlar: 35.36 Bentil, 38.45 Oğuz Savaş, 38.58 Muhammed Baygül, 39.53 Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji)