Pınar Karşıyaka evinde Bahçeşehir'i yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 90-81 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka evinde Bahçeşehir'i yendi
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02 Ekim 2021 15:54
ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 90-81 mağlup etti.

Müsabakaya Colson'un üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle başlayan Pınar Karşıyaka, 3. dakika içinde aradaki farkı 9 sayıya çıkardı: 11-2. Colson'un 19 sayı ürettiği ilk periyotta farkı 14 sayıya (27-13) kadar yükselten ev sahibi ekip, periyodu 28-15 üstün bitirdi.

İkinci periyodun başında farkı 20 sayıya yükselten (40-20) Pınar Karşıyaka, etkili oyunun sürdürdüğü periyodu 51-33 üstün tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekipte 3 sayılık basketlerde 7'de 7 ile oynayan Colson, ilk devrede 30 sayı attı.

Üçüncü periyotta ilk 5 dakikayı 57-41 önde geçen Pınar Karşıyaka, periyodu da 70-57 galip bitirdi.

Son periyoda Hall ve Kartal'ın sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, etkili olduğu son periyotta aradaki farkı azaltmayı başardı. Konuk ekip, Bentil ve Berkay Candan'ın 3 sayılık basketlerinin ardından bitime 2 dakika 40 saniye kala Smith'in basketiyle farkı 1 sayı kadar indirdi: 76-75. Ancak M'Baye ve Colson'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve müsabakadan 90-81 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Yunus Sonsırma 4, Colson 41, M'Baye 9, Semih Erden 9, Blackmon 11, Berkan Durmaz, Mahir Ağva, Can Korkmaz 4, Burak Can Yıldızlı, Mitchell 3

Bahçeşehir Koleji: Hall 4, Smith 10, Jones 11, Bentil 13, Oğuz Savaş 4, Kartal Özmızrak 10, Muhammed Baygül 15, Hadi Özdemir 1, Ahmet Safa Yılmaz 4, Berkay Candan 7, Erkan Yılmaz 2

1. periyot: 28-15

Devre: 51-31

3. periyot: 70-57

5 faulle çıkanlar: 35.36 Bentil, 38.45 Oğuz Savaş, 38.58 Muhammed Baygül, 39.53 Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji)


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