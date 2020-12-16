Pınar Karşıyaka, erteleme maçında kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen karşılaşmada Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'u 90-77 mağlup etti.

Haber; AA
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Pınar Karşıyaka, erteleme maçında kazandı
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16 Aralık 2020 21:52
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen karşılaşmada Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'u 90-77 mağlup etti.

Salon:Gazanfer Bilge

Hakemler: Altuğ Köselerli, Serdar Ünal, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Abodunrin 28, Matthew 7, Osiris 9, Michael 16, Mert Celep 9, Ömer Utku Al 8, Burak Eşlik, Ahmet Can Duran, Bekir Sabri Karlı 

Pınar Karşıyaka: Jeffery 17, Onuralp Bitim 12, Taylor 7, Michael 5, Amadou 23, Mahir Ağva 10, Kennedy 6, Yunus Emre Sonsırma 10, Nusret Yıldırım, Arca Tülüoğlu

1. Periyot: 19-20

Devre: 37-40

3. Periyot: 59-67 

Beş faulle çıkan: 37.13 Osiris (Büyükçekmece Basketbol)


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