Pınar Karşıyaka, ERA Nymburk ile eşleşti

Pınar Karşıyaka'nın, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde rakibi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; AA
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Pınar Karşıyaka, ERA Nymburk ile eşleşti
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16 Nisan 2021 16:24
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile eşleşti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rus ekibi Nizhny Novgorod'un ev sahipliği yapacağı 8'li finalin kura çekimi gerçekleştirildi.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile eşleşti.

Pınar Karşıyaka, tek maç eleme sisteminde oynanacak mücadeleyi kazanması halinde yarı finalde Nizhny Novgorod-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda çeyrek final müsabakaları 5-6 Mayıs, yarı finaller 7 Mayıs, final ve üçüncülük mücadelesi ise 9 Mayıs'ta oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

ERA Nymburk (Çekya) - Pınar Karşıyaka

Nizhny Novgorod (Rusya) - Casademont Zaragoza (İspanya)

Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail) - Hereda San Pablo Burgos (İspanya)

Lenovo Tenerife (İspanya) - SIG Strasbourg (Fransa)



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