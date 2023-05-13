Pınar Karşıyaka deplasmanlarda kayıp

Pınar Karşıyaka, ligde oynadığı son 3 deplasman maçını kazanamadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka deplasmanlarda kayıp
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13 Mayıs 2023 13:13
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 85-72 mağlup olan Pınar Karşıyaka son 3 deplasman maçını kazanamadı.

Son olarak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımını Denizli'de 109-101 yenen yeşil-kırmızılılar, ardından Aliağa Petkimspor'a 90-85, Frutti Extra Bursaspor'a 106-99 ve Büyükçekmece'ye de 85-72'lik skorlarla boyun eğdi.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca maçın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi; "Üçüncü periyottaki kötü oyunumuz ve hücumdaki dağınıklığımız maçı kaybetmemize sebep oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum."

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