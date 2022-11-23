Pınar Karşıyaka deplasmanda mağlup oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İtalya'nın UNAHOTELS Reggio Emilia takımına 74-70 yenildi.
Giulio Bigi Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya istediğini gibi başlamayan Pınar Karşıyaka, ilk çeyreği 19-13 geride bitirdi.
İzmir temsilcisi, ikinci periyotta savunma ve hücumda toparlansa da soyunma odasına 35-33 geride gitti.
Üçüncü çeyreği de 57-53 geride bitiren Pınar Karşıyaka, maçı 74-70 kaybetti.
Giulio Bigi Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya istediğini gibi başlamayan Pınar Karşıyaka, ilk çeyreği 19-13 geride bitirdi.
İzmir temsilcisi, ikinci periyotta savunma ve hücumda toparlansa da soyunma odasına 35-33 geride gitti.
Üçüncü çeyreği de 57-53 geride bitiren Pınar Karşıyaka, maçı 74-70 kaybetti.
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