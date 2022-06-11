Pınar Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca açıklaması

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da, takımdan ayrılacağı öne sürülen başantrenör Ufuk Sarıca'ya dair açıklama yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca açıklaması
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11 Haziran 2022 14:06
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, erkek basketbol takımı başantrenörleri Ufuk Sarıca'nın 3 yıl daha takımın başında yer alacağını bildirdi.

Büyükkarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Aksini iddia edenlere kötü, camiamıza iyi bir haberim var; 3 yıl daha bizimle."ifadelerini kullandı.





 


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