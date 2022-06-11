Pınar Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca açıklaması

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, erkek basketbol takımı başantrenörleri Ufuk Sarıca'nın 3 yıl daha takımın başında yer alacağını bildirdi.
Büyükkarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Aksini iddia edenlere kötü, camiamıza iyi bir haberim var; 3 yıl daha bizimle."ifadelerini kullandı.
Büyükkarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Aksini iddia edenlere kötü, camiamıza iyi bir haberim var; 3 yıl daha bizimle."ifadelerini kullandı.
Hocamız @ufuksarica15 ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Aksini iddaa edenlere kötü, camiamıza iyi bir haberim var; 3 yıl daha bizimle 😉#ksk
— turgay büyükkarcı (@turgaybuyuk) June 11, 2022