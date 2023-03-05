Pınar Karşıyaka'dan TOFAŞ'a geçit yok!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 86-81 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka'dan TOFAŞ'a geçit yok!
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05 Mart 2023 18:52
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 86-81 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Erhan Gürsel

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 14, Ennis 11, Toure 12, Gray 16, Milaknis 12, Emre Tanışan, Özgür Cengiz 3, Tevfik Akdamar, Berk Uğurlu 5, Tolga Geçim 6, Ege Demir 2

Pınar Karşıyaka: Mccollum 13, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 2, Angola 17, Vittorio Brown 11, Jaylon Brown 9, Berkan Durmaz 4, Kuzminskas 22, Kenan Sipahi 8

1. Periyot: 21-19

Devre: 42-48

3. Periyot: 61-69

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