Pınar Karşıyaka'dan kötü provalar

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi eksik çıktığı ilk hazırlık maçlarını kaybetti.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki ilk sınavda hafta içinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 83-74 mağlup olan Kaf-Kaf, yine evinde cuma günü Çağdaş Bodrum Spor'a 83-78, dün de Aliağa Petkimspor'a 86-69 yenildi.



Eli alçılı olan Vitto Brown ve yeni transferlerden Kelan Martin'in kadroda yer almadığı yeşil-kırmızılılar, Vernan Carey de ilk periyotta sakatlanınca sahada 2 yabancıyla kaldı.



İki İzmir temsilcisi İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maça ay-yıldızlı bayrağımızla çıktı.



