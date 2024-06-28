Pınar Karşıyaka'dan iki transfer birden

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Muhsin Yaşar ve Daron Russell'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka'dan iki transfer birden
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28 Haziran 2024 22:30
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Muhsin Yaşar ve Daron Russell'ı transfer etti.

Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muhsin Yaşar, Pınar Karşıyaka'mızda. Muhsin Yaşar, daha önce TOFAŞ, Gaziantep Basketbol ve son olarak Darüşşafaka'da forma giymişti." denildi.

Daron Russell transferini de duyuran Pınar Karşıyaka, Maryland Üniversitesi çıkışlı olan ABD'li oyuncunun daha önce KK Mornar (Karadağ), Galatasaray ve son olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor'da forma giydiğini anımsattı.

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