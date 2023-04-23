Pınar Karşıyaka'dan Darüşşafaka'ya fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa'yı 101-76 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka'dan Darüşşafaka'ya fark
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23 Nisan 2023 18:21
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa'yı 101-76 mağlup etti.

Maçın ilk 5 dakikasını 8-5 önde geçen Pınar Karşıyaka, ilk periyodu da 13-12 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Marcus Brown ve Kuzminskas'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka; Deniz Kılıçlı, Berkan Durmaz ve Vitto Brown'un basketleriyle aradaki farkı açtı. Son 3 dakikaya 16 sayı farkla (38-22) üstün giren ev sahibi ekip, soyunma odasına 39-26 önde gitti.

Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, periyodu 71-51 önde bitirdi.

Yeşil-kırmızılı ekip son periyotta da üstünlüğünü korudu ve müsabakadan 101-76 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 7, Thomas Akyazılı 9, Kuzminskas 11, Vitto Brown 11, Delgado 5, Marcus Brown 11, McCollum 28, Berkan Durmaz 11, Deniz Kılıçlı 8, Duşan Cantekin, Mert Celep

Darüşşafaka Lassa: Olaseni 7, Starks 15, Doğuş Özdemiroğlu 9, Hakan Sayılı, White 11, Eray Büyükcangaz 8, Ercan Osmani 11, Can Korkmaz 8, McCullough 5, Canberk Kuş, Mooney 2, Kılıçarslan Şenkahya

1. periyot: 13-12

Devre: 39-26

3. periyot: 71-51

5 faulle çıkan: 35.34 Thomas Akyazılı (Pınar Karşıyaka)

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