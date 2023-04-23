Pınar Karşıyaka'dan Darüşşafaka'ya fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa'yı 101-76 mağlup etti.



Maçın ilk 5 dakikasını 8-5 önde geçen Pınar Karşıyaka, ilk periyodu da 13-12 üstün tamamladı.



İkinci periyoda Marcus Brown ve Kuzminskas'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka; Deniz Kılıçlı, Berkan Durmaz ve Vitto Brown'un basketleriyle aradaki farkı açtı. Son 3 dakikaya 16 sayı farkla (38-22) üstün giren ev sahibi ekip, soyunma odasına 39-26 önde gitti.



Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, periyodu 71-51 önde bitirdi.



Yeşil-kırmızılı ekip son periyotta da üstünlüğünü korudu ve müsabakadan 101-76 galip ayrıldı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Yener Yılmaz, Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar



Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 7, Thomas Akyazılı 9, Kuzminskas 11, Vitto Brown 11, Delgado 5, Marcus Brown 11, McCollum 28, Berkan Durmaz 11, Deniz Kılıçlı 8, Duşan Cantekin, Mert Celep



Darüşşafaka Lassa: Olaseni 7, Starks 15, Doğuş Özdemiroğlu 9, Hakan Sayılı, White 11, Eray Büyükcangaz 8, Ercan Osmani 11, Can Korkmaz 8, McCullough 5, Canberk Kuş, Mooney 2, Kılıçarslan Şenkahya



1. periyot: 13-12



Devre: 39-26



3. periyot: 71-51



5 faulle çıkan: 35.34 Thomas Akyazılı (Pınar Karşıyaka)





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