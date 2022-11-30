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Pınar Karşıyaka'da Skyler Flatten ile yollar ayrıldı

Pınar Karşıyaka, Skyler Flatten ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Pınar Karşıyaka'da Skyler Flatten ile yollar ayrıldı
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30 Kasım 2022 00:38
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da ABD'li Skyler Flatten'in takımdan ayrıldığı bildirildi.

Yeşil-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Sezon başında aramıza katılan ve Pınar Karşıyaka'mızın formasını giyen Skyler Flatten ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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