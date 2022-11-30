Pınar Karşıyaka'da Skyler Flatten ile yollar ayrıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da ABD'li Skyler Flatten'in takımdan ayrıldığı bildirildi.
Yeşil-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Sezon başında aramıza katılan ve Pınar Karşıyaka'mızın formasını giyen Skyler Flatten ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yeşil-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Sezon başında aramıza katılan ve Pınar Karşıyaka'mızın formasını giyen Skyler Flatten ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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