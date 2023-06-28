Pınar Karşıyaka'da Martin imzaya yakın!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi(nde geride kalan sezonda Play-Off finali oynayıp şampiyonluğu Anadolu Efes'e veren Pınar Karşıyaka, Kelan Martin'le söz kesti.
Kariyerinde NBA bulunan 28 yaşındaki basketbolcunun yeşil-kırmızılılarla sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Butlet Bulldogs mezunu olan 1.98 boyundaki forvet, 2019-2022 yılları arasında Minnesota ve Indiana'da oynadı. Toplamda 93 NBA maçına çıkan Martin, 5.6 sayı, 2.4 ribaund ve 0.7 asist ortalamasıyla oynadı.
Kariyerinde NBA bulunan 28 yaşındaki basketbolcunun yeşil-kırmızılılarla sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Butlet Bulldogs mezunu olan 1.98 boyundaki forvet, 2019-2022 yılları arasında Minnesota ve Indiana'da oynadı. Toplamda 93 NBA maçına çıkan Martin, 5.6 sayı, 2.4 ribaund ve 0.7 asist ortalamasıyla oynadı.
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