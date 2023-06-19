Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Troy Selim

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka, Troy Selim'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Troy Selim
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19 Haziran 2023 15:09
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra final oynayan Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e kaybettiği seri sonrası transfere girişecek.

Geçen sezon başında yenilediği, camiaya ilk sezonda seneler sonra final heyecanı yaşatan kadrosunu önemli ölçüde koruması beklenen Karşıyaka, dış transferde ilk imzayı ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Troy Selim Şav'a attıracak.

Darüşşafaka altyapısında yetişip, bir dönem ABD'de forma giyen 25 yaşında, 2.06 boyundaki uzun geçen sezona Konyaspor'da başladı.

Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapan Troy Selim, Manisa ekibinde 7.6 sayı, 5.1 ribaund ortalamasıyla oynadı. 

 
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