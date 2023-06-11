Pınar Karşıyaka'da hedef şampiyonluk

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, basketbol takımlarının Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Anadolu Efes'le oynayacakları serinin basketbola yakışacağına inandığını belirterek, "Şampiyonluk istiyoruz." dedi.



Büyükkarcı, yaptığı açıklamada, 8 sene sonra tekrar finale yükselmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Taraftarlarının desteğinin çok önemli olduğunu kaydeden Büyükkarcı, "Çok da müthiş bir takımımız var. Ben hocama, oyunculara, yönetimime, sponsorumuza ama en çok da taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok temiz bir final olur. Basketbola yakışan bir seri olacağından eminim, şampiyonluk istiyoruz." dedi.



Pınar Karşıyaka Takım Kaptanı Kenan Sipahi de yakaladıkları başarıyı her zaman yanlarında olan taraftarlara armağan ettiklerini kaydetti.



Karşıyaka'nın finali hak ettiğini belirten Kenan Sipahi, "Hiçbir şey kazanmış değiliz ama bizim için finale kalmak ve bundan sonra da sonuna kadar kupayı zorlayacağımızı söylüyorum." diye konuştu.





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