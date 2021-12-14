Pınar Karşıyaka'da hedef eksiklere rağmen galibiyet serisini sürdürmek

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, eksiklerine rağmen 18 Aralık Cumartesi günkü Türk Telekom maçını kazanıp, galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini bildirdi.



Sarıca, yaptığı açıklamada, son oynadıkları TOFAŞ karşılaşmasında aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu belirtti. Bu süreçte sakat oyuncuların fazla olduğunu hatırlatan Sarıca, şunları kaydetti:



"Semih ve Roll'un yokluğunda bir de James Blackmon'dan faydalanamamak bizi sıkıntıya soktu. Bunların üzerine Amath M'Baye'nin de sakatlığı gerçekten büyük talihsizlik oldu. Önümüzde taraftarımızın önünde oynayacağımız Türk Telekom maçı var. Eksiklere rağmen bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp, galibiyet serimizi sürdürmeye çalışacağız. İtici gücümüz olan taraftarımızın yine salonu dolduracağına eminim."





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