Pınar Karşıyaka'da farklı mağlubiyet üzüntüsü

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 93-63 mağlup olan Pınar Karşıyaka'da moraller bozuldu.



İstanbul'da rakibine 30 sayı farkla yenilen yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Ufuk Sarıca, kötü bir oyun sergilediklerini söyledi. İlk periyot dışında felaket bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Sarıca, "İyi başladığımız bir maçta ikinci periyottan itibaren bu kadar sistemin dışına çıkmamız, temas ve mücadeleden kaçınır bir şekilde oynamamız kabul edilemez" dedi.



Gerekli dersleri çıkaracaklarını ifade eden deneylimli çalıştırıcı, "Bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Üzerine konuşup hatalarımızı düzelteceğiz. Fenerbahçe'yi oynadığı kuvvetli ve kararlı basketboldan ötürü tebrik ediyorum. Artık hemen Avrupa maçımıza odaklanacağız. Salı günü evimizde oynayacağımız Lenova Tenerife karşılaşmasında gerekeni yapacağız" diye konuştu.



RAKİP LENOVO TENERİFE



Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ilk maçında salı günü İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla İzmir'de karşılaşacak. Saat 20:30'da başlayacak karşılaşma Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Yeşil-kırmızılı ekip, ilk 2 takımın çeyrek final vizesi alacağı K Grubu'nda Lenovo Tenerife'nin yanı sıra İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek. Grupta Peristeri ile Hapoel Bank Yahav, 24 Ocak Çarşamba günü Yunanistan'da karşılaşacak.



