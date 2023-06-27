Pınar Karşıyaka'da Deniz'de tamam!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Deniz Kılıçlı ile sözleşme yeniledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Pınar Karşıyaka'da Deniz'de tamam!
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27 Haziran 2023 12:51
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi öncelikle iç transferi tamamlamaya çalışan Pınar Karşıyaka, Errick McCollum, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı ve Efe Ergi Tırpancı'dan sonra pivot Deniz Kılıçlı'yla da yeniden anlaştı.

Yeşil-kırmızılı ekipteki ilk sezonunda 2.6 sayı, 1.2 ribaund ortalamalarıyla oynayan 32 yaşında, 2.06 boyundaki pivot 1 yıllığına sözleşme yeniledi.
 
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