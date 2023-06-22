Pınar Karşıyaka'da 4 yabancı gidiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon biter bitmez transfer çalışmalarına başlayan Pınar Karşıyaka, yabancılarla yol ayrımına gelirken, NBA patentli Brezilyalı Bruno Caboclo'yla söz kesti.



Sözleşmesi süren McCollum'un yanı sıra Vitto Brown'ı kadroda tutmayı düşünen Pınar Karşıyaka diğer yabancılarla yolların ayrılması bekleniyor. Karşıyaka'nın sezon içinde transfer ettiği Angola, EuroLeague'de yer alan İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le anlaşırken, Delgado'ya teklifler var.



CABOCLO'YLA NEREDEYSE TAMAM



Ligde değişmeli olarak forma giyen Kuzminskas ve Jaylon Brown'ın da kalmaları çok düşük ihtimal. Yerlilerden de giden isimler olacak. Pınar Karşıyaka'nın şimdiden anlaştığı 28 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvet Bruno Caboclo, NBA'de 2014-2021 yılları arasında aralıklarla Toronto Raptors, Sacremento Kings, Memphis Grizzlies ve Houston Rockets formalarını giydi. Yıldız basketbolcu Almanya'da geçen sezon Ratiopharm Ulm formasıyla şampiyonluk yaşadı.



TROY SELİM OLMADI



Pınar Karşıyaka transferde ilk yerli hamlesi olarak Anadolu Efes'ten 20 yaşında, 2.11 boyundaki milli pivot Furkan Haltalı'yla kesin olarak anlaşırken, Manisa BŞB'li uzun forvet Troy Selim Şav'dan ise sakatlığı gerekçesiyle vazgeçti. Troy Selim'in Türk Telekom'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.



Öte yandan Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Pınar Karşıyaka'ya 17 Haziran'da Anadolu Efes'le oynanna Play-Off final serisinin son maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 261 bin 376 TL ceza kesti.





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