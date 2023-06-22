Pınar Karşıyaka'da 4 yabancı gidiyor

Gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Pınar Karşıyaka 4 yabancısıyla yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pınar Karşıyaka'da 4 yabancı gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2023 15:08
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon biter bitmez transfer çalışmalarına başlayan Pınar Karşıyaka, yabancılarla yol ayrımına gelirken, NBA patentli Brezilyalı Bruno Caboclo'yla söz kesti.

Sözleşmesi süren McCollum'un yanı sıra Vitto Brown'ı kadroda tutmayı düşünen Pınar Karşıyaka diğer yabancılarla yolların ayrılması bekleniyor. Karşıyaka'nın sezon içinde transfer ettiği Angola, EuroLeague'de yer alan İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le anlaşırken, Delgado'ya teklifler var.

CABOCLO'YLA NEREDEYSE TAMAM

Ligde değişmeli olarak forma giyen Kuzminskas ve Jaylon Brown'ın da kalmaları çok düşük ihtimal. Yerlilerden de giden isimler olacak. Pınar Karşıyaka'nın şimdiden anlaştığı 28 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvet Bruno Caboclo, NBA'de 2014-2021 yılları arasında aralıklarla Toronto Raptors, Sacremento Kings, Memphis Grizzlies ve Houston Rockets formalarını giydi. Yıldız basketbolcu Almanya'da geçen sezon Ratiopharm Ulm formasıyla şampiyonluk yaşadı.

TROY SELİM OLMADI

Pınar Karşıyaka transferde ilk yerli hamlesi olarak Anadolu Efes'ten 20 yaşında, 2.11 boyundaki milli pivot Furkan Haltalı'yla kesin olarak anlaşırken, Manisa BŞB'li uzun forvet Troy Selim Şav'dan ise sakatlığı gerekçesiyle vazgeçti. Troy Selim'in Türk Telekom'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Öte yandan Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Pınar Karşıyaka'ya 17 Haziran'da Anadolu Efes'le oynanna Play-Off final serisinin son maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 261 bin 376 TL ceza kesti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery