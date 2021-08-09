Pınar Karşıyaka'da 3 imza

Pınar Karşıyaka, 3 oyuncusuyla yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA
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Pınar Karşıyaka'da 3 imza
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09 Ağustos 2021 23:21
Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 3 oyuncusuyla tekrar anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Amath M'Baye, Tony Taylor ve Semih Erden'le birer yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ligde geçen sezon M'Baye 13,81, Tony Taylor 12,97 ve Semih Erden de 4,81 sayı ortalamaları yakalamıştı.


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