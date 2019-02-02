Pınar Karşıyaka Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda? Pınar Karşıyaka Beşiktaş Sompo Japan maçı saat kaçta?

Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

02 Şubat 2019 05:02
Pınar Karşıyaka Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda? Pınar Karşıyaka Beşiktaş Sompo Japan maçı saat kaçta?
Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.

PINAR KARŞIYAKA-BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan maçı naklen yayınlanacak.

2 Şubat Cumartesi günü saat 15.15'den oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan maçı 2 Şubat Cumartesi günü saat 15.15'den itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

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Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, yaptığı açıklamada, çarşamba günü FIBA Avrupa Kupası'nda Almanya'da oynadıkları s.Oliver Würzburg'a yenilmelerine rağmen adlarını son 16 takım arasına yazdırdıklarını kaydetti.

Maça iyi başlamalarına rağmen bunu sürdüremediklerini bildiren Büyükkarcı, şöyle konuştu:

"s.Oliver Würzburg maçının devre arasında gruptaki diğer maçın sonucuna göre adımızı son 16 turuna yazdırmamız bizde konsantrasyon kaybına yol açtı. Deplasmanda aldığımız mağlubiyete rağmen Avrupa'da yolumuza devam etmek önemli. Şimdi önümüzde yarın oynayacağımız Beşiktaş Sompo Japan karşılaşması var. Bu maçı en iyi şekilde geçip, ligdeki konumumuzu güçlendirmek istiyoruz. Karşıyaka taraftarının her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz."

Turgay Büyükkarcı, s. Oliver Würzburg karşılaşması öncesinde İzmir'i ve Karşıyaka'yı anlatan tanıtım filminden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir'in sesini her yerde basketbol takımımızla duyurmaya devam ediyoruz. Bu yolda sivil toplum örgütleri, ticaret ve sanayi odaları, belediyeler ve siyasilerden destek bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken de formamızda EXPO'nun tanıtımını yaptık, Avrupa'da bu konuyla ilgili üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık, yine yapmaya devam ediyoruz. Tanıtımın en güzel ve hızlı yolu spordan geçiyor."

Pınar Karşıyaka'nın Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yarın saat 15.15'te Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edeceği müsabakada yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Erdi Gülaslan forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde s.Oliver Würzburg maçında sakatlanan Birkan Batuk'un durumu maç saatinde belli olacak.

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