Pınar Karşıyaka Beşiktaş Sompo Japan maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?





Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 9. hafta mücadelelerinde 4 Türk temsilcisinden Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka haftayı galibiyetle tamamladı.



Türk temsilcilerinden Beşiktaş Sompo Japan konuk ettiği Belçika ekibi Oostende'yi 87-77, Banvit ise Slovenya deplasmanında Petrol Olimpija'yı 65-57 mağlup etti. Pınar Karşıyaka'nın Litvanya deplasmanında Juventus Utena'yı 82-76 yendiği haftada, Gaziantep Basketbol konuk ettiği PAOK'a normal süresi 62-62 biten karşılaşmada 77-65 yenildi.



Lige verilecek 2 hafta aranın ardından Pınar Karşıyaka 9 Ocak Salı günü Alman ekibi EWE Baskets'i ağırlarken, Gaziantep Basketbol ise İspanya deplasmanında Iberostar Tenerife'ye konuk olacak. Banvit'in 10 Ocak Çarşamba günü Yunan ekibi AEK'yi konuk edeceği 10. haftada Beşiktaş Sompo Japan ise Polonya'nın Stelmet Zielona takımı ile deplasmanda karşılaşacak.



Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D grubu 9. maçında Belçika temsilcisi Oostende'yi 87-77 yendi.



Bu sonucun ardından lider Beşiktaş Sompo Japan, grupta 7. galibiyetini alırken, Oostende ise 5. kez mağlup oldu.



Karşılaşmanın ilk dört dakikası Beşiktaş Sompo Japan'ın 9-8 üstünlüğü ile geçilirken, Oostende 6. dakikada skorda 11-11'lik eşitliği sağladı. Sertaç Şanlı ve Boatright'ın oyuna dahil olmasıyla 13-0'lık seri yakalayan siyah beyazlılar ilk çeyreği 24-15 önde bitirdi.



Mücadelenin ikinci çeyreğine Strawberry ve Boatright'ın sayılarıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 12. dakikada Oostende karşısında farkı 16 sayıya çıkardı: 31-15. Siyah-beyazlılar, 18. dakikada 41-28, ilk yarıyı ise 49-33 önde tamamladı.



İkinci yarıya Mihailovic ve Fieler'in üç sayılık basketleriyle başlayan Oostende, Beşiktaş Sompo Japan'ın hücumdaki pas hatalarını değerlendirdi ve 12-0'lık seri yakaladı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Belçika ekibi farkı 6 sayıya kadar indirdi: 51-45. Kenan Sipahi ve Clark'ın üç sayılık basketleriyle farkı yeniden açarak 29. dakikaya 70-55 önde giren siyah-beyazlılar, 3. çeyrekte 70-57 üstünlük sağladı.



Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 87-77 kazandı.



Salon: BJK Akatlar



Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Gentian Cici (Arnavutluk), Aleksandar Milojevic (Makedonya)



Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 9, Strawberry 14, Diebler 14, Clark 16, Lima 5, Sertaç Şanlı 18, Boatright 7, Weems 2, Erkan Veyseloğlu 2



Oostende: Mihailovic 11, Salumu 8, Kesteloot 19, Fieler 12, Jekiri 6, Jagodic-Kuridza, Myers 8, Djordjevic 13, Mwema



1. Periyot: 24-15



Devre: 49-33



3. Periyot: 70-57



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