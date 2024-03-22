Pınar Karşıyaka, Beşiktaş deplasmanında

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet deplasmanına konuk olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka, Beşiktaş deplasmanında
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22 Mart 2024 16:26
Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kazanarak bitime 7 hafta kala normal sezonu ilk 4 sıra içinde bitirmeyi büyük oranda garantileyen Pınar Karşıyaka cumartesi günü en yakın rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.30'da start alacak.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'i Bosna Hersek'te oynanan karşılaşmada yenerek bu sezonluk Avrupa macerasını noktalayan Pınar Karşıyaka, 23 maçta 16 galibiyet aldığı ligde dördüncü sırada bulunuyor. Eurocup'ta yarı finale çıkan Beşiktaş ise ligde 18 galibiyetle üçüncü durumda. Kaf-Kaf rakibini İstanbul'da yenerse üçüncü sıra için avantajlı konuma gelecek. Yeşil-kırmızılı ekip sezonun ilk yarısında siyah-beyazlıları İzmir'de 94-85 mağlup etmişti.

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