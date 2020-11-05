Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçına koronavirüs engeli

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın 6 oyuncusunda karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Müsabakanın, Basketbola Dönüş Protokolü'ne göre daha sonra oynanacağı ifade edildi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın 6 oyuncusunda karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Müsabakanın, Basketbola Dönüş Protokolü'ne göre daha sonra oynanacağı ifade edildi.