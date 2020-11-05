Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçına koronavirüs engeli

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.

Haber; AA
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Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçına koronavirüs engeli
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05 Kasım 2020 19:01
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın 6 oyuncusunda karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Müsabakanın, Basketbola Dönüş Protokolü'ne göre daha sonra oynanacağı ifade edildi.



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