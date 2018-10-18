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Pınar Karşıyaka, Avrupa'da farklı oynuyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona art arda 2 mağlubiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, Spirou Basket galibiyetiyle moral buldu.

Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka, Avrupa'da farklı oynuyor
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18 Ekim 2018 12:35
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona art arda 2 mağlubiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da moral buldu. Yeşil-kırmızılı ekip, grup aşamasından itibaren katıldığı FIBA Europe Cup'ta C Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'da Spirou Basket'i 86-77 yendi.

Karşıyaka'da ligde tutuk olan İlkan, 15 sayı, 9 ribaundla maçın en değerli oyuncusu olurken Chatman 14, Henry ve Walker 13 sayıyla oynadı. Marei 12 sayı, 14 ribaundla double double yaptı. Karşılaşmayı 11 sayıyla tamamlayan Berk Uğurlu ise ilk yarının son saniyesinde kendi sahasından attığı müthiş üçlükle takımını soyunma odasında 46-42 önde götürdü.

Avrupa'da ilk haftadan farkını ortaya koyan yeşil-kırmızılılar, bu kupada haftayı galibiyetle tamamlayan tek Türk temsilcisi de oldu. Temsilcilerimizden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basketbol ile Karşıyaka'nın grubundaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor, haftayı yenilgiyle kapadı. Karşıyaka, Europe Cup'ta 24 Ekim Çarşamba günü ilk maçta İstanbul BŞB'yi yenen Donar Groningen'i liderlik yarışında evinde ağırlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, pazar günü ise ligde deplasmanda Avrupa'daki rakiplerinden İstanbul BŞB'ye konuk olacak.

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