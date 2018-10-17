Pınar Karşıyaka, Avrupa macerasına zaferle başladı

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Belçika temsilcisi Spirou Basket ile kozlarını paylaştı.
Pınar Karşıyaka, Belçika'nın Charleroi kentindeki Spirou Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-13 önde geçti. Ev sahibi takım, devre arası öncesi farkı 4 sayıya (42-46) indirdi.
Üçüncü periyodu 65-59 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka, mücadeleyi de 86-77 kazandı.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pınar Karşıyaka'da 15 sayı, 9 ribauntla oynayan İlkan Karaman ve 12 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Marei öne çıktı.
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Pınar Karşıyaka, Belçika'nın Charleroi kentindeki Spirou Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-13 önde geçti. Ev sahibi takım, devre arası öncesi farkı 4 sayıya (42-46) indirdi.
Üçüncü periyodu 65-59 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka, mücadeleyi de 86-77 kazandı.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pınar Karşıyaka'da 15 sayı, 9 ribauntla oynayan İlkan Karaman ve 12 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Marei öne çıktı.
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