Pınar Karşıyaka, Avrupa'da kayıpsız!

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets Oldenburg'u 85-83 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Aynı yolda devam etmemiz, yapamadıklarımız üzerine de konuşup, çalışmamız lazım." dedi.



Sarıca, yaptığı açıklamada, üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği müsabakada çok tempolu bir rakibe karşı mücadele ettiklerini söyledi.



Müsabakada zaman zaman çok iyi kararlar verdiklerini kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:



"Onların özellikle defansına ve köşeden gelecek üçlükler için iyi hazırlanmıştık. Bunu yaptık ama arada yaptığımız top kayıplarıyla rakibimizi de oyuna ortak ettik. Yine de galibiyet için tüm takım savaştı. Sonuçta evimizdeki maçları kazanmak durumundaydık. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığımız grupta evimizdeki ikinci galibiyeti aldık. Aynı yolda devam etmemiz, yapamadıklarımız üzerine de konuşup, çalışmamız lazım. Bütün takımımı tebrik ediyorum."



Grubun diğer maçında Fransız ekibi SIG Strasbourg, konuk ettiği Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 81-68 yenerek Pınar Karşıyaka gibi 2'de 2 yaptı. Pınar Karşıyaka'nın averajla SIG Strasbourg'un önünde lider durumda bulunduğu grupta 15 Kasım Çarşamba günü SIG Strasbourg-Pınar Karşıyaka ve Filou Oostende-EWE Baskets Oldenburg maçları oynanacak.



Yeşil-kırmızılı ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 5 Kasım Pazar günü Bursaspor İnfo Yatırım'ı konuk edecek.



