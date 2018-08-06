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Pınar Karşıyaka, Antonio Campbell ile imzalıyor

İzmir ekibi, ABD'li Antonio Campbell ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka, Antonio Campbell ile imzalıyor
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06 Ağustos 2018 15:24
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li Antonio Campbell'i kadrosuna dahil etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, en son Filipinler'de Alaska Aces takımında forma giyen Antonio Campbell ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

24 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Campbell'in 4 numaralı pozisyonda görev yaptığı kaydedildi.

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