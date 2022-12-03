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Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes deplasmanına çıkıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 4 Aralık Pazar günü deplasmanda son 2 sezonun Euroleague şampiyonu Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; ksk.org.tr
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Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes deplasmanına çıkıyor
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03 Aralık 2022 16:05
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenerek tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, 4 Aralık Pazar günü İstanbul deplasmanında güçlü rakibi Anadolu Efes'e konuk olacak.

Sinan Erdem Spro Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Karşıyaka bu sezon ligde 7 haftada 4 galibiyet alırken, Anadolu Efes ise aynı periyodu 6 galibiyetle geçti.

Efes, son 2 sezonda şampiyon olduğu Euroleague'de ise maratona kötü başladıktan sonra art arda 4 galibiyetle toparlandı.
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