Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes deplasmanına çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenerek tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, 4 Aralık Pazar günü İstanbul deplasmanında güçlü rakibi Anadolu Efes'e konuk olacak.



Sinan Erdem Spro Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Karşıyaka bu sezon ligde 7 haftada 4 galibiyet alırken, Anadolu Efes ise aynı periyodu 6 galibiyetle geçti.



Efes, son 2 sezonda şampiyon olduğu Euroleague'de ise maratona kötü başladıktan sonra art arda 4 galibiyetle toparlandı.

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