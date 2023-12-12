Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Almanya'da EWE Baskets Oldenburg takımıyla karşılaşacak.



EWE Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.



Pınar Karşıyaka, grupta 7 puan ve averajla Fransız ekibi SIG Strasbourg'un önünde lider durumda bulunuyor.



E Grubu'nun diğer maçında bugün Belçika temsilcisi Filou Oostende, SIG Strasbourg'u konuk edecek.



- Avrupa'da 260. karşılaşma



Avrupa kupalarında 260. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 138 galibiyet, 119 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Bu müsabakalarda 20 bin 614 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 71 sayı gördü.





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