Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, 13 Aralık Çarşamba günü Almanya'da EWE Baskets Oldenburg'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında
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12 Aralık 2023 15:43
Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Almanya'da EWE Baskets Oldenburg takımıyla karşılaşacak.

EWE Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Pınar Karşıyaka, grupta 7 puan ve averajla Fransız ekibi SIG Strasbourg'un önünde lider durumda bulunuyor.

E Grubu'nun diğer maçında bugün Belçika temsilcisi Filou Oostende, SIG Strasbourg'u konuk edecek.

- Avrupa'da 260. karşılaşma

Avrupa kupalarında 260. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 138 galibiyet, 119 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 614 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 71 sayı gördü.

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