Pınar Karşıyaka, 2. galibiyetini İstanbul'da aldı!

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu 3. haftasında iki Türk temsilcisini karşı karşıya getiren karşılaşmada Pınar Karşıyaka, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 81-55 yendi.Konuk ekip, bu sonuçla 2. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip ise 3. maçından da mağlup ayrıldı.Karşılaşmaya boyalı alanda bulduğu basketlerle etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 5. dakikayı 11-7 üstün bitirdi. Hücum ribauntlarında özellikle çeyreğin ortalarında etkili olan konuk ekip, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında birinci periyodu 17-15 önde tamamladı.İkinci çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 14. dakikayı 21-19 önde geçti. Düşük tempoda oynanan karşılaşmada pota altında Semih Erden'in ürettiği sayılara, dış atışlarda Berk İbrahim Uğurlu ve İlkan Karaman'la karşılık veren İzmir temsilcisi, Akif Egemen Güven'in son saniye basketiyle soyunma odasına 37-30 üstün girdi.İkinci yarıya Sabahattin Can Göndür ve Semih Erden'in basketleriyle başlayan İstanbul Büyükşehir, 22. dakikada farkı 2'ye indirdi: 35-37. Ardından Marei ve İlkan Karaman'ın arka arkaya bulduğu basketlerle toparlanan Pınar Karşıyaka, turuncu-lacivertliler karşısında 25. dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 35-47. Çeyreğin son bölümünde Walker'la farkı açan konuk ekip, final periyoduna 15 sayı (61-46) farkla önde girdi.Son periyoda da hücumda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, oyundan düşen İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 36. dakikada farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 73-49. Maçın son bölümünde farkı 27'ye (78-51) çıkaran konuk ekip, karşılaşmayı 81-55 kazandı.Cebeci Spor KompleksiAlexey Davydov (Rusya), Petar Denkovski (Makedonya), Valerio Grigioni (İtalya)Ali Berent Kavaklıoğlu 1, Mert Çevik 2, Ahmet İlker Tunalı 6, Babic, Semih Erden 12, Sabahattin Can Göndür 3, Ramazan Tekin 9, Mert Gizir 12, Thompson, Minchev 10Walker 12, Henry 7, Tayfun Erülkü 4, Marei 12, İlkan Karaman 13, Chatman 3, Berk İbrahim Uğurlu 10, Akif Egemen Güven 9, Gailius 9, Erdi Gülaslan 2, Görkem Doğan, Berke Aygündüz15-1730-3746-61