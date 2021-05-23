Pınar Karşıya üçüncü maçta Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde birer galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko, 24 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de karşılaşacak.



Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka, dün İstanbul'da rakibini 80-71 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladı.



Eşleşmede 3. ve 4. karşılaşmalar İzmir'de, gerekirse 5. maç ise İstanbul'da oynanacak.



Serinin üçüncü müsabakası yarın saat 19.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, dördüncü maç ise 26 Mayıs Çarşamba günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.



