Pınar Coşkuner Genç'e, 2024 Paris Olimpiyatları'nda görev

Dünya Yelken Federasyonu (World Sailing), Uluslararası Hakem ve Eurosaf Asbaşkanı Pınar Coşkuner Genç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başhakem olarak görev yapacağını açıkladı. Genç, bu görevi yapacak dünyadaki ilk kadın ve ilk Türk hakem olarak tarihe geçecek.



Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, World Sailing, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak teknik delege ve başhakemleri duyurdu.



Buna göre Uluslararası Hakem ve Eurosaf Asbaşkanı Pınar Coşkuner Genç, 2024 Paris'te başhakem olarak görev yapacak.



Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yarış Yönetimi'nde yer alan Pınar Coşkuner Genç, halen Dünya Yelken Federasyonu Bölgeler ve Gelişim Komitesi başkanlığını yürütüyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Coşkuner Genç, olimpiyatlarda ilk kadın ve ilk Türk başhakem olmanın onur ve yükünü taşıdığını belirterek, "Londra ile başlayan, Rio ve Tokyo ile devam eden bu yolculuğun, Paris 2024 başhakemliği ile taçlandırılması, hakemlik kariyerim açısından olabilecek en güzel görev. Umarım başka Türk hakemlerine özellikle kadınlara örnek olurum." dedi.



Türkiye Yelken Federasyonu, Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başhakem olarak temsil edecek Pınar Coşkuner Genç'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.





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