Pınar Altuğ kızı hakkında gelen yorumlara çıldırdı! Pınar Altuğ instagram

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pinar Altug Atacan (@pinaraltug_atacan)'in paylaştığı bir gönderi (4 Nis, 2020, 5:39öö PDT)





Koronavirüs yüzünden ev karantinasında olan ünlü isimlerden biri de seviyen oyuncu Pınar Altuğ. Kimi zaman yemek yaparken kimi zaman da mandala boyarken sosyal medya paylaşımlarıyla karşımıza çıkan güzel oyuncu Pınar Altuğ bu sefer mutfağa kızı Su ile girdi.Pınar Altuğ Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Pınar Altuğ, kızı Su ile mutfaktaki hünerlerini takipçileriyle paylaşıyor. Pınar Altuğ'un kızı Su ile çektiği yemek videoları büyük ilgi görürken bazı takipçilerinin yaptığı yorumlar ise Pınar Altuğ'un canını sıkıyor.Pınar Altuğ, kızı ile çektiği yemek videolarının altına gelen bazı yorumlara verdiği cevaplarla gündem oldu.'Dövüyorum sonra da odaya cezaya koyuyorum'Pınar Altuğ, bir takipçisinin "Çok gergin, kamera olmasa eşi ve çocuğuna ses yapıyorlar diye kızacak" şeklindeki yorumuna "Kameralar olmadığında aslında dövüyorum. Sonra da odaya cezaya koyuyorum. Canlı yayın olunca yapamadım, zaten o da bundan güç aldı" cevabını verdi.Sosyal medyanın sevdiği isimlerden olan Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile sık sık paylaşımlarda bulunuyor.