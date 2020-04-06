Pınar Altuğ instagram ne dedi, Pınar Altuğ Atacan'dan flaş tepki

Pınar Altuğ instagram hesabı üzerinden kızı ile yaptığı paylaşımlara gelen yorumlara çok sinirlendi. Pınar Altuğ ve kızı Su karantina günlerinde mutfakta çokça vakit geçiriyor. Pınar Altuğ, kızı ile çektiği yemek videolarının altına gelen yorumlara verdiği cevaplarla gündem oldu. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su ile paylaşımları...
Pınar Altuğ Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Pınar Altuğ, kızı Su ile mutfaktaki hünerlerini takipçileriyle paylaşıyor. Pınar Altuğ'un kızı Su ile çektiği yemek videoları büyük ilgi görürken bazı takipçilerinin yaptığı yorumlar ise Pınar Altuğ'un canını sıkıyor.Bu gönderiyi Instagram'da gör