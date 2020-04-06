Pınar Altuğ instagram ne dedi, Pınar Altuğ Atacan'dan flaş tepki

Pınar Altuğ instagram hesabı üzerinden kızı ile yaptığı paylaşımlara gelen yorumlara çok sinirlendi. Pınar Altuğ ve kızı Su karantina günlerinde mutfakta çokça vakit geçiriyor. Pınar Altuğ, kızı ile çektiği yemek videolarının altına gelen yorumlara verdiği cevaplarla gündem oldu. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su ile paylaşımları...

06 Nisan 2020 08:21
Pınar Altuğ instagram ne dedi, Pınar Altuğ Atacan'dan flaş tepki
Koronavirüs yüzünden ev karantinasında olan ünlü isimlerden biri de seviyen oyuncu Pınar Altuğ. Kimi zaman yemek yaparken kimi zaman da mandala boyarken sosyal medya paylaşımlarıyla karşımıza çıkan güzel oyuncu Pınar Altuğ bu sefer mutfağa kızı Su ile girdi.
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Pinar Altug Atacan (@pinaraltug_atacan)'in paylaştığı bir gönderi (4 Nis, 2020, 5:39öö PDT)

Pınar Altuğ Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Pınar Altuğ, kızı Su ile mutfaktaki hünerlerini takipçileriyle paylaşıyor. Pınar Altuğ'un kızı Su ile çektiği yemek videoları büyük ilgi görürken bazı takipçilerinin yaptığı yorumlar ise Pınar Altuğ'un canını sıkıyor.

Pınar Altuğ, kızı ile çektiği yemek videolarının altına gelen bazı yorumlara verdiği cevaplarla gündem oldu.

'Dövüyorum sonra da odaya cezaya koyuyorum'

Pınar Altuğ, bir takipçisinin "Çok gergin, kamera olmasa eşi ve çocuğuna ses yapıyorlar diye kızacak" şeklindeki yorumuna "Kameralar olmadığında aslında dövüyorum. Sonra da odaya cezaya koyuyorum. Canlı yayın olunca yapamadım, zaten o da bundan güç aldı" cevabını verdi.
Sosyal medyanın sevdiği isimlerden olan Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Diğer Haberler

Bu bir yıkım hikayesidir: Ronaldinho Futbol

Bu bir yıkım hikayesidir: Ronaldinho
Eskişehirspor'a puan silme ve transfer yasağı cezası Spor Toto 1. Lig

Eskişehirspor'a puan silme ve transfer yasağı cezası
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti Koronavirüs Spor

Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Mesut Özil'den itiraflar Arsenal

Mesut Özil'den itiraflar
Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır Gündem

Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır
Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır?
SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır? Gündem

SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır?
FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi Futbol

FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi
Daha fazla göster
1

Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
2

Infantino: "Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez"
3

Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte yanıtı
4

Koronavirüsün ardından şimdi de çekirge endişesi
5

Türkiye'den İngiltere'ye yardım!
6

Top sektirirken az daha sakatlanıyordu
7

Şov yaparken evin camını kırdı
8

Göztepe'de antrenmanlar 20 Nisan'da başlayacak
9

Gençlik Merkezleri'nde "koruyucu maske" üretimi devam ediyor
10

Yasir Subaşı, koronavirüs günlerinde evdeki çalışmalarını anlattı
yukarı ok