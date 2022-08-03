Milli atlet Pınar Akyol, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda başarılı bir performans ortaya koydu. Pınar Akyol, iki madalya kazanan ilk Türk atlet olarak tarihe geçti.



PINAR'DAN İKİNCİ MADALYA



Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki Pınar Akyol, gülle atmada geçtiğimiz yıl Nairobi'deki şampiyonada kazandığı gümüş madalyanın ardından bu kez de Kolombiya'nın Cali kentindeki organizasyonda gümüş madalya kazanarak, bu organizasyondaki ikinci madalyasına ulaştı.



TÜRK SPORU ADINA İLKİ YAŞADI



Şampiyona tarihinde toplam 11 madalyası bulunan Türkiye'de daha önce hiçbir sporcu, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üst üste 2 madalya kazanamamıştı.



KLERK'E DİŞ GEÇİREMEDİ



Pınar, geçtiğimiz yıl da finalde yarıştığı Güney Afrikalı Mine De Klerk'e bir kez daha boyun eğdi. Yarışmadaki ilk iki hakkındaki faulden 16.76 ile mücadeleye dönen milli sporcu, son hakkındaki 16.84 ile derecesini geliştirdi ama ilk sıraya çıkamadı. De Klerk, 17.17 ile şampiyonluğu alırken, Polonyalı Zuzana Maslana da 16.06 ile üçüncü oldu.





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