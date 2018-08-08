Pilotların kavgası da böyle oluyormuş

Şu sıralar sosyal medyanın en çok paylaşılan videosu pilotların telsiz aracılığıyla yaptığı bu kavga oldu. Bir yandan kavga ederken bir yandan da kibarlığı elden bırakmıyorlar.

08 Ağustos 2018 11:25
Pilotların kavgası da böyle oluyormuş
Şu sıralar sosyal medyanın en çok paylaşılan videosu pilotların telsiz aracılığıyla yaptığı bu kavga oldu. Bir yandan kavga ederken bir yandan da kibarlığı elden bırakmıyorlar.



GÜN İÇİNDEN KISA KISA

Melo'nun Galatasaray'a önerdiği isim

Galatasaray bir transfer önerisi de eski oyuncusu Felipe Melo'dan geldi. Melo, Galatasaray'a takım arkadaşı Gustavo Scarpa'yı önerdi.


Beşiktaş'ta ibre Real Madrid'e döndü

Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından yerine en az Fabri kadar iyi bir kaleci almak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in kalecisi Casilla için girişimlere başladı.


Fenerbahçe ve Benfica'nın transfer savaşı

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Benfica, şimdi de transferde rakip oldu. Brezilyalı orta saha için Portekiz temsilcisi teklifini yaptı.


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