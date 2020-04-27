Pik noktası ne demek? Sağlık Bakanından pik seviyesi açıklaması!

Sağlık Pik seviyesi ifadesi son günlerde özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kullanılıyor. Vatandaşlar ise Pik yapmanın ne olduğunu merak etmeye başladı. İşte 'Pik' ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

27 Nisan 2020 15:46
Pik noktası ne demek? Sağlık Bakanından pik seviyesi açıklaması!
Pik seviyesi ne demek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü ile ilgili gelişmeleri açıkladı. Bakan Koca, son dönemde konuşmalarında 'Pik yapma' ifadesini sıkça kullandı. Peki Pik yapmak ne demek? Pik nedir?
PİK YAPMAK NE DEMEK?

Korona virüs salgını sürerken uzmanlar açıklamalarında pik yapmak konusuna değiniyor ve vatandaşlar pik yapmanın ne olduğunu merak ediyor. Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor.

TDK SÖZLÜĞÜNDE PİK YAPMANIN ANLAMI

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor: Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir. Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.

Fahrettin Koca: "İstanbul pik yaptı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün videokonferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti MYK toplantısında sunum yaptı.

Hürriyet Gazetesi'nden Gizem Karakaş'ın haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantıda koronavirüs salgınında il il son durumu anlattı. Koca, "İstanbul virüste pik yaptı ve rahatlamaya geçti. İstanbul'u Kocaeli, İzmir ve Bursa takip ediyor. Ankara'nın durumu ise daha iyi. Tedbirlerimizi alıyoruz. Rakamlar şu an için iyi. Evde kalmak önemli" bilgisini verdi.

Kaynak: Sporx.com

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