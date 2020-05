Pik dönemi ne demek?

"Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan ülke yok"

"Genel tarama zaten doğru yöntem değil"

"Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür"

Fransa, İngiltere, İran ve Çin ortak özellikleri ile birbirine yaklaştı

443 bin 626 test yapıldı

"Aşı konusunda çalışma yapan bütün birimlerimizi destekliyoruz"

"İlacı vaka görülmeden tedarik ettik"

Plazma tedavisi

"Hafta sonu sokağa çıkma yasağı pozitif etkileyecek"

"Salgınla mücadeleye kendimizi adamış durumdayız"

"Mutasyona uğrayıp uğramadığı önümüzdeki dönem belli olur"

"Perşembe günü itibarıyla 39 milyon kişiye mesaj gönderilmiş olacak"

ne demek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili gelişmeleri açıkladı. Bakan Koca, konuşmasında 'Pik yapma' ifadesini sıkça kullandı. Peki Pik yapmak ne demek? Pik nedir?Corona virüüs salgını sürerken uzmanlar açıklamalarında pik yapmak konusuna değiniyor ve vatandaşlar pik yapmanın ne olduğunu merak ediyor. Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor.TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor: Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir. Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.Koronavirüsün Türkiye'de zirve yapıp yapmadığının sorulması üzerine Koca, vaka artışının söz konusu olduğunu, artış hızının 4. haftadan itibaren düştüğünü belirtti.Ölüm artış hızındaki azalmanın da 5. haftada başladığına işaret eden Koca, Türkiye'deki durumun dünyadan farklı seyrettiğini bildirdi.Dünyadaki hiçbir ülkede, vaka sayısının artmasıyla hastaneye yatış, yoğun bakım ve cihaza bağlanan hastaların sayısında bir azalış olmadığını aktaran Koca, bazı ülkelerde yoğun bakım yataklarının yetmediği, koridorlarda hastaların entübe edildiği durumların görüldüğünü hatırlattı.Bakan Koca, şöyle devam etti:"Türkiye'de yoğun bakımdaki ve entübe edilen hasta sayısında duraklamaya, stabilleşmeye girildiğini çok net görüyoruz. Sosyal medyada 0,21 oranından bahsediliyor. Çünkü Türkiye, artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya doğru gittiği, vaka artış ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği, önümüzdeki dönemde bu pikle birlikte plato çizme dönemine geldiği için oran, ikili rakam olunca birbirine çok yakın. Üçlü, dörtlü rakam olduğunda farklılıklar görülmüş olur. Ölüm oranı düştüğünde bu tablonun farklılaştığını net görürüz. Erken dönemde 1,3'lerden 2,1'lere geldiğini görmüş oluyoruz. Çünkü artık burada bir duraklama, stabilleşme dönemine piki yakalama dönemine girdiğini görüyoruz."İnfaz düzenlemesini içeren kanunun yasalaştığının hatırlatılarak tahliyelere yönelik alınacak önlemlerin sorulması üzerine Koca, Bilim Kurulunun bu konuda da nasıl bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini bildirdiğini söyledi.Koca, sağlık taramalarında semptomu olan, hastalık şüphesi bulunanların hastanelere alındığını, izolasyonda çeşitli uyarılarda bulunulduğunu, bunların sahada uygulanacağını anlattı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Örnek davranışlarıyla mücadeleye destek olan gençleri kutlayan, büyüklere içten hürmetlerini sunan Koca, bu kişilerin evde kalarak, mücadelenin en sağlam grubunu oluşturduklarını ifade etti. Koca, "Canlarımız parkları çekse de evdeler, işine giderken mecburiyet gereği dışarı çıkarken tedbirden ödün vermeyen insanlarımızı kutluyorum. Birimiz diğerimize güç oluyoruz. Koronaya karşı mücadelemiz birlikteliğimiz olmuştur." diye konuştu.Medya mensuplarının da Kovid-19 salgını konusunda yürütülen iletişime büyük katkı sağladığını vurgulayan Koca, "Söz ve bilgi eğer onu taşıyacak bir mecra yoksa tesirini gösteremez. Bunu doğrulukla titizlikle yapan medyamıza teşekkür ediyorum. Halkımızın salgın konusunda merak ettiği birçok şey, burada sizin sorularınızla açıklığa kavuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.Ailelerin fertlerine de seslenen Koca, sözlerine şöyle devam etti:"Ülkemizde virüsün görüldüğü ilk gün olan 10 Mart'tan 14 Nisan Salı gününe geldiğimiz nokta nedir? Hastaların tespitinde nasıl bir yöntem izliyoruz? Diğer ülkelerle aramızda benzerlikler, farklılıklar nelerdir? Bir üstünlüğümüz varsa bu hangi sebeplerden kaynaklanıyor? Neden ısrarla direnmek, önlem almak gerekiyor? Bugünkü sözlerim bu soruların cevabı olma amacını taşıyacak.Bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamaz. Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar, Türkiye'nin salgını mümkün olan en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Bu işareti biz tedbirler yüzde yüz uygulanmadığı halde alıyoruz. Tedbirleri herkes aynı ciddiyetle yüzde yüz uygulayabilse umuttan çok daha güçlü kelimeleri seçeceğim. Kurallara istisnasız uyalım, çok daha sıkı uyalım, sonuca odaklanalım. Bilelim ki tedbir yüzde yüze yaklaştıkça neredeyse ulaşılacak tek sorun eldeki vakalardır."Vakaların sayısının tüm dünyada arttığına işaret eden Koca, yöntemlerde benzerlik olsa her ülkenin kendi mücadelesini kendi şartlarında verdiğini söyledi. Koca, vaka sayılarının ve verilerin pek çok ülkede tartışma konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Türkiye'de salgında tespit edilen her olay, sizin gözünüzün önündedir. Hatta diyebilirim ki tablonun olumsuz yönü tam, olumlu yönleri ise kısmen gözünüzün önündedir. Hastalık Amerika'da 11. haftada, İspanya'da 9. haftada, İtalya'da 8. haftada, Almanya ve Fransa'da 10. haftada, Çin'de 7. haftada, bir haftada görülen en çok vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye'de ise hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşması 4. haftada gerçekleşti. Yani, 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti."Bakan Koca, bunu daha açık ifade etmek için virüsün yayılma gücünün hatırlanması gerektiğini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:"Virüsün yayılma gücüne karşı şu anki şartlarda yayılma hızını kontrol altına almaya başlamış durumdayız. Peki bu nasıl oldu? İşte bugünün asıl gündemi bu.Filyasyon kelimesini bu süreçte çok duydunuz. Bu, ağırlıklı filyasyonla oldu. Bu kelimeyi ileriki günlerde unutmayacaksınız. Belki de filyasyon biz hekimlerin dilinden sizlerin gündelik hayatına karışacak. Bu kelime, bunu hak ediyor. Filyasyon, bildiğiniz gibi bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işleminin adıdır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan başka hiçbir ülke henüz olmadı. 11 Mart'ta açıkladığımız ilk vakadan itibaren tespit ettiğimiz her vakada biz filyasyon yöntemini uyguladık. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. Bunun ne denli dikkat ve titizlik gerektiren bir süreç olduğunu dışarıdan anlamak zordur. Burada Bakanlığımız adına gururla kurduğum cümlelerin arkasında kimler olduğunu ifade edeceğim ve onların sayılarını vereceğim."Filyasyonda, yani hastanın temas halinde olduğu kişiler zincirinin taranması sürecinde neler olduğunu anlatan Koca, bu kişilere ulaşıldığını, izlem altına alındıklarını, tanı konanların izole edildiğini ve tedavilerine başlandığını aktardı.Koca, zaman zaman "Test neden herkese yapılmıyor?" şeklinde eleştiriler olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:"Genel tarama zaten doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Fakat eklemekte yarar var, filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek olan yeni kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Bir hastalıkla mücadalede diğer ülkelerle kıyaslama yaparak başarı bulgusuna gitmek çok insancıl gelmiyor ama demek istediğim bir şey var. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyanın büyük kısmı ise maalesef filyasyon yerine sadece şikayetle başvuran vakalar üzerinden tanı ve tedavi süreci yolunu izliyor. Güney Kore ve Singapur gibi birkaç ülke ise genel tarama yapıyor.Hasta kayıbı artış oranı hızında da bahsettiğim vaka artış hızına benzer bir veriye sahibiz. Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. Türkiye, ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir. Bu sonuçların Türkiye'de alınması ama başka pek çok ülkede görünmemesi tesadüfi değildir. Yöntemi ilkece benimseyen, en yaygın şekilde filyasyon yapan Türkiye'dir."Bu performansı, ciddiyeti verilerle ortaya koymak istediğinin altını çizen Koca, "Bugüne kadar tanı konan hastaların temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit ettik. Bunların yüzde 95,8'ine ulaştık, takiplerini yaptık. Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir. Bugüne kadar temas zincirinde yer alan 261 bin 989 kişi tespit edilmiş, her doğrulanmış vakaya ortalama 4,5 temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapıldı. Toplamda filyasyon ekiplerimizce takipleri yapılan 251 bin 28 kişi olmuştur." açıklamasında bulundu.Bakan Koca, yeni bir tanı konulduğunda ne yapıldığına ilişkin de şunları söyledi:"Hastanın çok yakın bir hikayesini alıyoruz. Kimlerle ne zaman nerede görüştüğünü, aile ortamı, aile bireyleri, yakınları ve iş yeri arkadaşları, sosyal ilişkilerinde temas halinde olduğu insanların bilgileri toplanıyor. Bir vaka tespit edildiğinde onun aile fertleri ve iş arkadaşları, aynı adreste bulunduğu kişiler otomatik olarak filyasyon ekibinin sistemine düşüyor. Oradan itibaren de filyasyon ekiplerimiz harekete geçiyor.Bugüne kadar bahsetmediğim filyasyon ekibi nasıl bir ekiptir? Filyasyon ekipleri, biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personel olmak üzere ortalama üç kişiden oluşan ekiplerdir. Bu ekipler her yeni koronavirüs vakasının tespitinde, vakanın hikayesi alınır almaz harekete geçip hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında tanımaktadırlar. Sadece 2 gün 2 gece zarfında. Ekipler, doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşmaktadır. Ekipler, sahada mobil cihazlarla hareket etmekte, merkez birimlerimiz ise onların sahadaki çalışmasını takip etmektedir.Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır."Filyasyon çalışmasının 81 ilde yapıldığını, çalışmada temaslı takibin en yüksek oranda sonuçlandığı ilin yüzde 99 ile Zonguldak, en düşük ilin ise yüzde 92 ile Şanlıurfa olduğunu belirten Koca, "Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da şu an bin 200 filyasyon ekibi görev almaktadır. Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür." dedi.Virüsü taşıyan kişilerle teması olmuş şüphelilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan bu ekiplerin mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasında olduğunu, bu mücadelenin şu aşamada henüz bilinmeyen, adı duyulmayan pek çok kahramanı bulunduğunu kaydeden Koca, şunları söyledi:"Filyasyon çalışmamızın ağırlıklı bir kısmı, aile hekimlerimiz tarafından yürütülüyor. Temas sebebiyle şüpheli kabul edilen kişilerin takip bilgileri sürecin en başında aile hekimlerimize verilmektedir. Bu kişilerde belirti çıkıp, çıkmadığı bizzat aile hekimlerimiz tarafından araştırılmaktadır. Hekim arkadaşlarımız telefonla iletişime varıncaya kadar sıkı bir takip ortaya koymaktadır. Sahip olduğumuz büyük veri havuzunun bir kaynağı aile hekimlerimizle kurduğumuz bu sistemdir. Koronavirüsle mücadelemiz mahalle bazına kadar inmiş bir mücadeledir. Sokağa, apartmana, eve uzanmıştır."Filyasyonun sağlam bir veri kaynağına ihtiyaç duyduğunu, aynı zamanda da sağlam bir veri kaynağı oluşturduğunu ve her sağlam verinin virüse karşı bir silah olduğunu anlatan Bakan Koca, "Bakanlığımız sağlık teknolojisinde olduğu gibi bu veriler ve bu verilerin işlendiği sistem konusunda da insanımıza güven verecek üstünlüğe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin her yerinden anlık olarak gelen verileri tek bir sistemde toplamaktadır. Sağlık Bakanlığı küçük bir kentimizin, küçük bir hastanesinde yatan bir hastasının ateşinin günde kaç kez ölçüldüğü bilgisine sahiptir. Hangi hastanemizde kaç yatak boştur, kaç yatak doludur, bunlar bizim rutin bilgilerimizdir." dediKoronavirüsle mücadelenin çok iyi organize olmuş, işine son derece hakim uzmanlar tarafından yürütüldüğünün bilinmesini isteyen Koca, "1 milyon 100 bini aşkın profesyonelden oluşan sağlık ordumuzun her an, her özveriye uygun olarak işinin başında olduğunu bilin. Bütün bu çabanın size yüklediği sorumluluğu bir an bile unutmayın, tedbirlerden taviz vermeyin." değerlendirmesinde bulundu.Sistemli mücadelenin gözle görülür sonuçlar verdiğini dile getiren Bakan Koca, "Tablolara dikkatle bakıldığında 'üstesinden geleceksiniz, direnin' diyor." ifadesini kullandı.Koca, vaka tespitinde, hasta tedavisinde, yoğun bakımda başarılı olunduğunu, yüksek bir motivasyon ile mücadelede üstün güç olduklarını belirterek, "Bizi sonuca götürecek kural açık. Hareketi azalt, izolasyonu artır. Bu kuralı ısrarla uygularsak, istediğimiz hayata kısa sürede ulaşacağız." dedi.Bakan Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre şunları kaydetti:"Bugünkü test sayımız 33 bin 70 oldu. Test sayısında bu hafta hedefimiz olan 30 bini aşmış olduk. Test sonucu pozitif olan son 24 saatte 4 bin 62 vakamız olmuştur. Böylece toplamda vaka sayımız 65 bin 111'e ulaştı. Bugün vefat eden 107 vatandaşımızla birlikte kayıp sayımız 1403'ü buldu. 842 hastamız da iyileşmiş oldu."Koca, dünyada hastalığın artış eğimi, yapılan test sayıları, pozitif çıkma oranları, yoğun bakımda takip edilen hastalar ve ölüm oranları gibi farklı değişkenler dikkate alınarak, ülkeler arası "kümeler analizi" yapıldığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Birbirine benzerliklerine göre, üç farklı model göze çarpıyor. Nüfusa göre sınırlı vakaların görüldüğü, doğrulanmış vakaların az olduğu veya bildirilmediği ülkeler en büyük kümeyi oluşturmaktadır. Fransa, İngiltere, İran ve Çin ortak özellikleri ile birbirine yaklaşmış durumdadır. Türkiye sözü edilen bu iki grubun arasında bir yerde durmaktadır. Yönetim becerimize, hastalıkla mücadele başarımıza göre yerimiz değişebilir.Eğer yönetim becerimizi ve hastalıkla mücadelemizi, bu yönde başarılı bir şekilde sürdürebilirsek, daha az görülen ülkeler kısmına doğru kaymış olacağız. Değilse İngiltere gibi Fransa gibi ülkelere doğru bir eğilim içine girme potansiyeli taşır. Avrupa ülkelerinden İspanya ve İtalya ise kendilerine has ayrı bir konumdadır. Amerika ise zaten hasta sayısı ve ölüm oranları bakımından tamamen kendi başına tüm dünyadan ayrılmaktadır."Koca, Türkiye'de koronavirüsün yoğunluk haritasında öncelikle Konya, Kayseri, Malatya ve Diyarbakır'ın yer aldığını da bildirdi.Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre toplam test sayısı 443 bin 626'ya çıktı. Toplam 4 bin 799 hasta iyileşti.Çin'den aşı getirilip getirilmeyeceğine, Türkiye'deki aşı çalışmalarına ilişkin soruya yönelik Koca, dünyada aşıyla ilgili yoğun çalışma yapıldığını anımsattı.Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:"Aşının insanlara kullanılabilme döneminin çok erken olduğuna inanmıyoruz. Önümüzdeki 4-6 aydan önce kullanılabilir aşı olacağını Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız düşünmüyor. Türkiye de bu anlamda yoğun bir çalışma içerisinde. Bakanlık olarak TÜBİTAK, üniversiteler dahil olmak üzere çalışma yapan bütün birimlerimizi destekliyoruz. Üç merkez virüsü izole etmiş oldular, bundan sonraki çalışmalar hızla devam edecek."Çin'in yoğun bakımda, entübe olan hastalara kullandığı ilacı Türkiye'nin daha erken dönemde kullandığını, bunun faydalarının da görüldüğüne işaret eden Koca, bu ilacın devamının da geldiğini, dağıtımın yapıldığını aktardı.Koca, tedavide farklı bir yaklaşım içerisinde olduklarını, Türkiye'nin yaptıklarının dünyaya bildirilmesi için üniversitelerin yayın yapmasını teşvik ettiklerini belirtti.Türkiye'nin, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı vaka görülmeden tedarik ettiğini, hastalara ücretsiz uyguladığını ve yaygın kullandığını anlatan Koca, dünyada bu durumda olan ikinci bir ülkenin bulunmadığına dikkati çekti.Koca, dünyanın bu ilacın peşinde olduğunu ancak Türkiye'nin yaklaşık 1 milyon kutuya yakın ilacı depoladığını, Çin'den getirilen ilacı da Türkiye gibi yoğun kullanan başka bir ülkenin de olmadığını vurguladı.Bir gazetecinin, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın koronavirüsten hayatını kaybettiğini hatırlatmasının ardından Koca, Baş'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi."Siyasilerin risk durumu nedir?" sorusuna ilişkin ise Koca, "Bu anlamda herkesin virüse karşı tedbirli olması gerektiğini hep ifade ediyoruz, tedbirlere uyulduğu takdirde riskin olmadığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.Aşı çalışmalarıyla başka ülkelerden ortaklık teklif edilip edilmediğinin sorulması üzerine Koca, "Aşıyla ilgili Türkiye'nin klinik araştırmalar merkezi olmasını yurt dışı için istemiyoruz. Bu anlamda birtakım yaklaşımlar oldu. Bu anlamdaki yaklaşımımızı net ifade ettik. Klinik araştırma öncesi gerektiğinde birçok ülkeyle aşı çalışması yapabiliriz ama klinik uygulama noktasında kendi çalışmalarımızı daha önemli görüyoruz." yanıtını verdi.Sokağa çıkma yasağını nasıl değerlendirdiğinin sorulması ve yasağın duyurulmasının ardından sokağa çıkan insanlar nedeniyle vaka sayısında artış olup olmadığı yönündeki soru üzerine Koca, Bilim Kurulunun hareketliği ve teması azaltan, izolasyonu hedefleyen yaklaşımları talep ettiğini belirtti.Bakan Koca, "Bu anlamda amaca hizmet eden bir durum. Sonuçlarıyla ilgili biz bütün rakamları şeffaf bir şekilde her gün aktarıyoruz, kamuoyu biliyor. Dolayısıyla hepimiz önümüzdeki günlerde bu sonuçları birlikte görmüş olacağız." diye konuştu.Plazma tedavi sürecinde ne aşama olduğunun sorulması üzerine Koca, bu konudaki çalışmaları ağırlıklı olarak Kızılay'ın yürüttüğünü, birçok üniversiteye de bu plazmaları merkezlerinde vakalara uygulama yetkisi verildiğini söyledi.Türkiye'nin birçok üniversitesi ve hastanesinde plazma uygulamasına geçildiğini belirten Koca, iyileşen vaka sayısının da giderek artığını dile getirdi.Antikor oluştuğunda plazma uygulamasıyla tedavi edilecek hasta sayısının artacağını aktaran Koca, faydasıyla ilgili bilimsel araştırmaların da bir araya getirileceğini kaydetti.Televizyonlarda bazı kişilerin Ramazan Bayramı'nda koronavirüsün gündemden çıkacağına ilişkin yorumlarda bulunduğu aktarılarak, bu verilerle böyle değerlendirmelerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Koca, bu konuda tahmin yapılabilineceğini ancak net bir ifade kullanmanın doğru olmayacağını vurguladı.Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz artık bu dönemde bir haftada görülen en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştık ve artış hızının artık azaldığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde pik ve plato çizme dönemini bekliyoruz. Eğer bu tedbirleri sık uygulamaya devam eder, araya bir yeniden dalga girmezse bu anlamda önümüzdeki dönemi beklediğimiz şekilde, dünyada geliştiği şeklinde görmemiz mümkün olabilir. Bunun için önümüzdeki 1-2 haftanın önemli olduğunu ve yeni bir dalgalanmanın olmamasını, olmadığı müddetçe de piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum."Bu hafta sonu için de sokağa çıkma yasağı uygulanacağının anımsatılarak, nasıl bir etki beklenildiğinin sorulması üzerine Bakan Koca, salgınla mücadelede izolasyon, temas ve mesafenin son derece önemli olduğunun altını çizdi.Hareketlilik ne kadar azaltılırsa sonuca o kadar katkısının olacağını vurgulayan Koca, "Bu anlamda hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması tabii ki pozitif etkiliyor olacak." şeklinde konuştu.Dijital takip yapılan kişilerin aile üyelerinin de takip edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya Bakan Koca, bunun kolay şekilde yapılabileceğini dile getirdi.20 yaş altı 65 yaş üstü kişilerin de takip edilebilineceğini söyleyen Koca, ailesiyle birlikte olanları zaten şüpheli gördüklerini, onların da takipte olduğunu belirtti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana'da sahra hastanesi yaptık" dediğinin anımsatılarak, "O bölgenin fuar alanı olduğu belirlendi, Valilikten de 'ihtiyacımız yok' açıklaması geldi. Bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz." sorusu üzerine Bakan Koca, Adana'da şu an böyle bir ihtiyaç olmadığını belirtti.Bu hastaneleri sahra hastanesi olarak görmediğini, daha sonra kullanılabilecek şekilde planlandığını aktaran Koca, şunları kaydetti:"İstanbul için söylüyorum yoğun bakım doluluk oranı şu an 59,5, yani yüzde 90'lara ulaşmış değil. İstanbul'da bazı hastanelerimizde yüzde 80-90 yoğun bakım doluluk oranı var mı? Var. Daha önce de bu hastanelerimiz yoğundu, 3 veya 4 hastaneden bahsediyorum ama bu dönemde genel olarak bakıldığında, bu oranın yüzde 59,5'u geçmediğini görüyoruz. Bu anlamda şu an bir ihtiyaç olmadığını, var olan hastanelerin de çok amaçlı, daha sonra kalıcı kullanmak üzere planlandığını, sağlık turizminde dahi kullanabileceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum."Bazı bilim insanlarının nisan sonu ve mayıs ayı başının en tehlikeli dönem olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunduğunun aktarılması üzerine Bakan Koca, "Şu an elimizdeki veriler böyle bir durumu işaret etmiyor ama tedbirlere sıkı uymak kaydıyla yeni dalganın oluşumunun olmaması kaydıyla. Bu anlamda bir sorun olduğunu düşünmüyoruz." diye konuştu.Aşı çalışmalarının devam ettiğinin anımsatılarak, kısa sürede bulunacak aşı ile uzun sürede geliştirilecek bir aşı arasında kalite farkı bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine Bakan Koca, bir kalite farkı olmayacağının, aşının belirli standartlar altında üretildiğinin altını çizdi. Türkiye'nin aşı çalışmalarında birçok merkezi devreye soktuğunu aktaran Koca, "Erken dönemde bu aşıyı geliştirme noktasında bir yaklaşım içerisindeyiz." ifadesini kullandı."Türkiye'de misafir ettiğiniz Suriyeliler arasında Kovid-19 vakası ne oranda? Çadır kentlerde toplu halde yaşayan Suriyeli aileler için özel bir önlem alınıyor mu?" sorusuna karşılık Koca, toplu halde yaşanan bu tip yerlerde alınması gereken tedbirlerin devrede olduğunu, dışarıdan giriş çıkışların daha kontrollü yapıldığını, semptomu olan kişilerin daha erken dönemde tespit edildiği bir yaklaşım içinde olduklarını aktardı.Koca, "Şu an bu anlamda herhangi bir tehdidin veya tehlikenin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağının olduğu anımsatılarak, bu süreçte 69 bin testin nasıl yapıldığının sorulması üzerine vatandaşlara "test için şu merkeze gidin" demediklerini, testi yaparken vatandaşın bulunduğu ortamda numuneyi aldıklarını anlatan Koca, sağlık çalışanları ve kurumlarının da bu anlamda bir kısıtlamasının söz konusu olmadığını söyledi.Cuma akşamı yaşananlara yönelik soru üzerine Koca, şunları aktardı:"Cuma günü yaşananlarla ilgili benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor. Cuma günü alınan karar, hükümetin bir kararı ve özellikle Sayın İçişleri Bakanımız ile hem deprem hem de bu dönemde koronavirüs mücadelesinde birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. Kendisiyle perşembe günü de cuma günü de cumartesi günü de pazar günü de pazartesi Bakanlar Kurulu'nda da görüştüm. O günle ilgili de Sayın Bakan zaten gerekli açıklamaları kamuoyuna şeffaf bir şekilde yaptı. Benim buna ilave edecek herhangi bir sözümün olmadığını söylemek istiyorum."Bakan Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartıştığına ilişkin iddiaların bulunduğuna yönelik soruya ise şu sözlerle yanıt verdi:"Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Vatandaşımız, dünyanın bu kadar önemli gördüğü, dünyayı ve Türkiye'yi bu kadar etkileyen bu salgında bizlerin salgınla mücadeleye odaklanmamızı bekliyor. Dolayısıyla şu dönemde, bütün kabine arkadaşlarım dahil olmak üzere, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 1 milyon 100 bin kişiye yakın sağlık ordumuzla bu salgınla mücadeleye kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını, olmayacağını söylemek istiyorum."Koca, "2020 yılının ocak ve şubat aylarındaki grip enfeksiyonları çok şiddetli geçmişti. Burada Kovid-19'un bazı mutasyonlarının ülkemizde görülmüş olabileceği belirtiliyor." sorusuna, "Virüs izole edildi, mutasyona uğrayıp uğramadığı veya nasıl bir mutasyon olduğu önümüzdeki dönem belli olur. Onu açıklamış oluruz." sözleriyle yanıt verdi.Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'ın "ülke nüfusunun yüzde 60'ı bu hastalığa yakalanmadan biz bu hastalıkla uğraşmaya devam edeceğiz" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine Koca, bunun genel bir bilgilenme olduğunu belirtti.Bu dönemde salgınla mücadele yönteminin olması gereken şekliyle yapılmasının önemli olduğunun altını çizen Koca, "Yani vakaları erken dönemde tespit eden, filyasyonu, yani bulaşıcılığı önleyen ve devamında sağlık kuruluşlarında tedavi etme imkanı ve ortamı oluşturan, ilaç ve benzeri medikal boyutuyla herhangi bir eksiklik oluşturmayan, güçlü sağlık ordumuzla altyapımızla tedaviyi sürdürebilir olma ve Avrupa'nın düştüğü duruma düşmeme noktasında çaba sarf etme, bizim üzerinde durduğumuz bu." şeklinde konuştu.Bakan Koca, eczanelerde bulaş riskinin azaltılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin soruya karşılık, Türk Eczacıları Birliği ile görüşmelerinde maske konusunda Bakanlık olarak katkılarının olduğunu ve olacağını ifade ettiklerini anımsattı.Eczanelerin birinci basamak sağlık kuruluşu olarak tanımlandığına dikkati çeken Koca, eczanelerin bu mücadelede çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini, sağlık ordusunun çok önemli bir parçası olduklarını dile getirdi.Koca, maske teminine yönelik soru üzerine, "Perşembe günü itibarıyla 39 milyon kişiye gönderilmiş olacak. Vatandaşlarımız cep telefonlarına kod geldiğinde herhangi bir eczaneye gidip alabilecekler." açıklamasında bulundu.