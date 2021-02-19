Pierre: 'İstikrarlı ve inatçı olmalıyız'

Fenerbahçe'nin Alba Berlin karşısında başarılı performans sergileyen oyuncularından Dyshawn Pierre, maçın ardından açıklamada bulundu.



Pierre açıklamasında play-off'a yolunda gösterdikleri performansın devamını getirmek istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Takıma katkıda bulunduğum ve kazandığımız için mutluyum. Sadece kazandığımız için mutluyum. İstikrarlı ve inatçı olmalıyız. Çok çalışmalıyız. Play off yolunda bir maç daha kazandığımız için mutluyum. Alba Berlin iyi takım. Maç maç bakıyoruz. Açıkçası çok ileriye bakmıyoruz. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Aynı şekilde kalmayı istiyoruz. "



