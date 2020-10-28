Pierre Gasly, Alpha Tauri için yarışmaya devam edecek

Formula 1 takımlarından Scuderia Alpha Tauri Honda, Fransız pilotu Pierre Gasly ile gelecek yıl için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pierre Gasly, Alpha Tauri için yarışmaya devam edecek
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28 Ekim 2020 16:41
Formula 1 takımlarından Scuderia Alpha Tauri Honda, Fransız pilotu Pierre Gasly ile gelecek yıl için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Alpha Tauri'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sürücünün 2021 sezonunda da takımda kalacağı belirtildi.

Formula 1'de sezonun 8. yarışı İtalya Grand Prix'sini kazanan Gasly, pilotlar sıralamasının 9. sırasında yer alıyor.



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